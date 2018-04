Dosarul REVOLUŢIEI a ajuns la FAZA pe VINOVĂŢIA anchetatorilor. CERERE-SURPRIZĂ. Breaking news

Preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş, i-a solicitat oficial procurorului general, Augustin Lazăr, să-i nominalizeze pe membrii echipei de procurori şi poliţişti împuterniciţi să facă ancheta în dosarul Revoluţiei, pe care îi acuză de tergiversarea cercetărilor.





De asemenea, Teodor Mărieş cere să i se comunice când au loc audierile în dosarul Revoluţiei deoarece vrea să uzeze de dreptul dreptul de a le adresa întrebări celor chemaţi să depună mărturie în faţa procurorilor.

Redăm integral solicitarea făcută de Teodor Mărieş, în dosarul Revoluţiei, procurorului general:

Catre

Ministerul Public

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Domnului Augustin Lazar

Procurorul General al Romaniei

Domnule Procuror General,

Subsemnatul, Teodor Maries, parte in dosarul nr.11/P/2014, va solicit sa mi comunicati stadiul cercetarilor din acest dosar si sa mi comunicati in timp util data si ora la care au loc audierile pentru fiecare dintre cei acuzati de crime impotriva umanitatii, ca si celelalte audieri, de martori, pe care le aveti in planul de ancheta, intrucat vreau sa uzez de dreptul meu legal de a le adresa intrebari, potrivit procedurilor in vigoare.

Totodata, avand in vedere tergiversarea fara precedent a cercetarilor din acest dosar al Revolutiei, va solicit sa indicati care sunt membrii echipei de procurori si politisti imputerniciti sa faca ancheta in dosarul nr.11/P/2014.

Folosesc acest prilej si pentru a reclama ca nu am primit inca raspuns la solicitarea anterioara de ne comunica cine sunt procurorii militari care au facut parte din echipele operative comune cu SRI si cu celelalte servicii, avand in vedere ca dosarele privind perioada infractionala Decembrie 1989- iunie 1990 au fost abuziv inchise in 2009 si iar in 2015 desi intre 2011 si 2014 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit prin mai multe hotarari de notorietate, ca faptele sunt imprescriptibile, fiind crime impotriva umanitatii .

Reamintim faptul ca in acest dosar, Consiliul Europei supravegheaza si la aceasta data nerespectarea punerii in aplicare a Hotararii CEDO pronuntate in cauza Asociatia 21 Decembrie 1989, Maries (I), Vlase si altii c. Romania asa cum se poate observa din documentarul si raportarile serviciului european de resort: https://rm.coe.int/168070190d

In asteptarea unui raspuns urgent, intrucat avem nevoie urgenta de aceste date pentru a le inainta si organizatiei internationale mentionate,

Cu aleasa consideratie,

Teodor Maries

Av. Antonie Popescu

Av. Ionut Matei

