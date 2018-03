Dosarul Cosma se va rejudeca, cu înlăturarea unor probe

Completul de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis, în majoritate, ca dosarul în care Mircea Cosma (foto) fusese iniţial condamnat la 8 ani de închisoare, iar fiul său, Vlad Cosma primise o pedeapsă de cinci ani cu executare să se întoarcă spre rejudecare la Secţia Penală a aceleiaşi instanţe.





Decizia este definitivă, iar potrivit avocaţilor magistraţii vor arăta în motivare ce probe vor fi înlăturate.

Cu câteva ore înaintea pronunţării deciziei, Vlad Cosma a vorbit despre abuzurile comise de procurorii DNA Ploieşti, Lucian Onea şi Mircea Negulescu, audiat fiind tot la Înalta Curte într-unul dintre dosarele lui Sebastian Ghiţă. Cosma jr. a relatat cum procurorul Mircea Negulescu l-a pus să semneze declaraţii false, ca martor protejat, pe care le folosea apoi tot împotriva lui.

„Îmi aduc aminte de râsetele lui Onea, Negulescu şi ale polițistului judiciar Iordache, din birou când se introduceau pasaje neadevărate, care mă incriminau pe mine. Trebuia să semnez declarația pe care nu am citit-o, dar am văzut ce s-a redactat şi era în stilul lui Negulescu: am auzit, mi se pare că, ştiu că...”, a declarat Vlad Cosma.

După ce a fost condamnat pe fond, Vlad Cosma a decis să dea publicităţii o serie de înregistrări din care reies presiunile la care a fost supus la urmărirea penală, precum şi abuzurile la care a fost supus de către cei doi procurori. Judecătorii au acceptat să le depună la dosar şi au ţinut cont de ele la pronunţarea deciziei.

Avocat: „Este o soluţie solomonică”

Nicolae Olteanu, unul dintre avocaţii familiei Cosma, a declarat, pentru EVZ, că decizia de ieri a Înaltei Curţi este una pilot şi că aşteaptă motivarea acesteia pentru a vedea ce probe vor fi excluse din dosar.

„Soluţia este una solomonică, este o soluţiepilot. În apel am solicitat exact asta, admiterea apelului cu trimitere spre rejudecare. Procesul se va relua fără procedura de cameră preliminară. Vom şti ce probe vor fi excluse. Procedural, instanţa va da nişte „indicaţii”, spre ce anume trebuie făcut, ce probe trebuie administrate.

