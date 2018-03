Dosarul anti-Trump se mai DEZUMFLĂ puțin: „Dușurile AURII” cu PROSTITUATE la Moscova? „50% - 50%”

Fostul agent MI6 Christopher Steele nu este foarte convins că acuzațiile cele mai obscene din dosarul anti-Trump sunt adevărate.





Partenerul de afaceri al lui Steele la firma lor de informații este și mai puțin sigur, iar fondatorul Fusion GPS, compania care a comandat dosarul are și el dubii serioase în legătură cu orgia la care Trump ar fi participat cu ocazia unei vizite la Moscova, informația cheie a dosarului plătit de Clinton și Partidul Democrat.

Aceste aspecte apar în cartea „Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump” a ziariștilor de investigații Michael Isikoff și David Corn.

„Încrederea lui Steele în senzaționala afirmație a pălit cu timpul”, arată cei doi ziariști în cartea care a apărut marți.

„În ceea ce privește probabilitatea ca prostituatele să fi urinat în prezența lui Trump, Steele le va mărturisi colegilor: e jumate-jumate.”

În prima sa notă pentru dosar, care datează din 20 iunie 2016, Steele, un fost ofițer MI6, relata că o sursă din Rusia a primit informația că Trump a participat la o orgie în 2013 în timpul unei vizite în Rusia pentru concursul Miss Universe.

Aceasta este cea mai importantă afirmație din așa-numitul „dosar murdar”, care a fost plătit de Hillary Clinton și de conducerea Partidului Democrat.

Partenerul de afaceri al lui Steele, Christopher Burrows, și-a pus imediat întrebări în legătură cu raportul acestuia, arată cartea.

„What the fuck!” i-ar fi strigat Burrows lui Steele în cadrul a ceea ce autorii descriu o discuție încinsă pe care cei doi au avut-o.

„Burrows se temea că Steele a umflat materialul pentru a-l face mai senzațional”, arată cartea, care adaugă că Burrows „a descris ulterior în privat raportul ca pe un fel de raport informativ preliminar – informații neanalizate, neverificate și nepregătite pentru a fi difuzate.”

„Era un produs brut”, ar fi spus Burrows.

Glenn Simpson, fondatorul Fusion GPS, firma care l-a angajat pe Steele, și-a pus și ea întrebări în legătură cu raportul șocant al fostului agent britanic. Cartea scrie că Steele i-a dezvăluit lui Simpson identitatea sursei primare a informației privind așa-zisele „dușuri aurii”: un american originar din Belarus pe nume Serghei Millia, care a pretins că fusese partener cu Trump în afacerile imobiliare.

