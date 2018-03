BOMBĂ ÎN JUSTIȚIE! DOSARUL Hexi Pharma nu poate fi DEPOZITAT! Șefa ÎCCJ scoate la iveală un ADEVĂR CRUNT

Mai exact, șefa ÎCCJ a explicat că, se roagă să nu ajungă dosarul Hexi Pharma la Înalta Curte, căci din cauza numărului mare de documente nu ar avea unde să fie depozitat, deoarece Înalta Curte nu are o sală unde să poate fi depozitată întreaga documenție în acest caz greu care a reprezentat un atentat la siguranța națională.

„Nimeni nu s-a gândit la destinatarul final al oricărei reforme și anume cetățeanul.Am constatat ca a fost finalizat Hexipharma, ma rog la Dumnezeu ca acest dosar sa nu vina curand la ICCJ ca nu avem unde sa-l depozitam. Am vazut ca s-a finalizat Mineriada. ICCJ nu are o sala in care acest dosar sa fie judecat, am incheiat protocoale cu Curtea Militara de Apel si sa ne rugam la alte instante pentru a ne gazdui.Acesta este realitatea din România!”, a declarat, prezentă la bilanț, Cristina Tarcea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție.

”Nu pot sa nu remarc ca justitia de 28 de ani traverseaza perioade interesante. Din 4 in 4 ani a inceput sau s-a finalizat ceea ce in opinia unora inseamna reforma a justitiei. Rezultatul? Legi multe si imperfecte, sistem haotic al cailor de atac, noi Coduri, instante supraaglomerate, au avut drept efect ingreunarea procedurilor. Ma doare sa spun ca pot sa accept ideea ca nimeni nu s-a gandit la efortul pe care un magistrat in face pentru a lucra in aceste conditii. Dar nu accept ca nimeni nu s-a gandit la destinatarul final al oricarei reforme - cetateanul”, a mai spus șefa ÎCCJ. Lazăr laudă PROCURORII, Iohannis ATACĂ „PENALII”. „Se încearcă în mod fals acreditarea ideii că procurorii sunt inamicii societății”

Președintele Klaus Iohannis a avut un discurs dur la adresa politicienilor care încalcă legea și care pun sub semnul întrebării activitatea procurorilor, precizând că se încearcă o „intimidare” a acestora. De asemenea, Iohannis a afirmat că el este de partea celor care aplică legea.

„Observam o tot mai mare grija fata de soarta unor inculpati si condamnati penali. Se incearca in mod fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii. Dimpotriva, procurorii sunt de aceeasi parte a baricadei cu cei care vor aplicarea legii, iar de partea cealalta se afla cativa indivizi certati cu legea care vor sa decredibilizeze justitia. Constituia nu prevede nicaieri dreptul la liniste pentru cei care incalca legea”, a spus Iohannis, la prezentarea raportului Parchetului General.

"A devenit un obicei în România să se dezbată intens activitatea procurorului. Sintagma din Contituțiee este faptul că procurorii sunt sub autoritatea Ministrului Justiției și nu în subordinea Ministrului Justiției", a declarat Klaus Iohannis la bilnațul Parchetului General.