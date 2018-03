Dorian Popa a suferit mult în copilărie: „Am crescut într-o familie care, pe parcurs, s-a destrămat”

Dorian Popa, unul dintre cei mai în vogă cântăreți ai momentului, este gazdă pentru Andra Trandașși cățelul ei Billy în prima ediție a emisiunii „Stăpânii vedetelor”, difuzată sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars.





Dorian Popa este un mare iubitor de animale și este stăpânul a doi motani plini de personalitate. Deși pisicile și câinii nu-s nici pe departe cei mai buni prieteni, artistul a acceptat ca Andra și Billy să vină în garsoniera lui, unde au vorbit pe larg despre animalele de companie, despre iubire și familie.

Cu această ocazie, Dorian a mărturisit că propria experiență de viață l-a marcat și își dorește foarte mult să-și întemeieze o familie frumoasă și puternică.

„Eu am crescut într-o familie care, pe parcurs, s-a destrămat și, în timpul maturizării mele, am simțit nevoia de familie întreagă. Nu mi-aș fi dorit neapărat susținere financiară sau chestii de genul ăsta, dar mi-a plăcut mereu ideea de familie întreagă. Îmi doresc copii, dar mi-e frică. Am doar 29 de ani, abia îmi construiesc casa, nu mă simt pregătit. Vreau să-mi întemeiez o familie a mea când voi fi sută la sută sigur. Eu cred că trebuie ca o familie să rămână unită până la sfârșit. Și cred cu tărie că un copil trebuie să se bucure de o familie întreagă”, a spus Dorian Popa.

