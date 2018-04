Donald Sutherland, accidentat la un hotel din București. A alunecat și-a avut nevoie de ajutorul SMURD

Celebrul actor Donald Sutherland, care se află la Bucureşti de aproape o săptămână, s-a accidentat în hotelul de cinci stele unde este cazat. Personalul hotelului a chemat SMURD-ul ca să-i acorde îngrijiri medicale.





Celebrul actor Donald Sutherland, în vârstă de 82 de ani, ar fi alunecat seara trecută, pe scările hotelului de cinci stele din Capitală unde este cazat şi ar fi căzut. El a avut nevoie de intervenţia medicilor, iar personalul hotelului a sunat la 112, iar un echipaj SMURD a ajuns repede la fața locului.

I-au acordat primul ajutor, dar actorul veteran a refuzat să fie transportat la spital. În urma accidentului Donald Sutherland s-ar fi ales cu buza spartă și o sperietură zdravănă.

Actorul canadian, care anul acesta a primit un Oscar pentru întreaga activitate, are o carieră de peste cinci decenii, printre filmele în care a jucat numărându-se „Vremea răzbunării/ A time to kill”, „Aurul nebunilor”, „Cold Mountain”, „Jaf în stil italian/ The Italian Job”, „Atac de panică”, „Arta războiului”, "Hărţuire sexuală/ Disclosure","Citizen X" (1996), În vreme de război" (2003) şi "Fără limite" (1999).

A câştigat, în total 15 premii mari (inclusiv sus-numitul Oscar și mai multe Globuri de Aur), și a fost nominalizat la alte 28.

Ultimul său film, în care joacă alături de celebra actriță americană Hellen Mirren, „The Leisure Seeker”, a fost prezentat, în premieră în România, la proaspăt încheiatul festival DaKINO 2018 (18-22 aprilie, de la ARCUB şi Cinema Muzeul Țăranului). Pelicula, în regia lui Paolo Virzi, i-a adus lui Helen Mirren o nominalizare la Globurile de Aur 2018 pentru Cea mai buna actriță.

În „The Leisure Seeker”, Helen Mirren si Donald Sutherland îi întruchipează pe Ella și John, care casătoriți de aproape 50 de ani. Perechea decide să plece într-o bună zi, fără sa anunțe pe nimeni, nici familie, nici prieteni, într-o călătorie din Wellesley, Massachusetts, până la casa lui Ernest Hemingway, din Key West, Florida. Pentru ei, escapada e mai mult decât o simplă călătorie spre casa scriitorului preferat al lui John, pentru că amandoi par să se apropie de finalul vieții. Filmul a fost inclus și în Competiția Oficială a Festivalului de Film de la Veneția în 2017.

