DOLIU în sportul românesc! S-a stins din viață un mare sportiv. Cum îi puteți aduce un ULTIM OMAGIU

Cel mai înalt rugbyst român din istorie, Cristi Gheorgheosu "Lungu", a murit la vârsta de 62 de ani. Federaţia Română de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj în care îşi exprimă regretul pentru trecerea în nefiinţă a fostului jucător de rugby.





"Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul fostului rugbyst Cristi Gheorgheosu „Lungu” care s-a stins din viata la varsta de 62 de ani. Acesta este considerat cel mai inalt jucator din istoria rugbyului romanesc, la varsta de 19 ani inaltandu-se pana la 2,04m dupa ce la 14 ani, cand s-a apucat de rugby, masura doar 1,73 m, potrivit cancan.ro. Nascut la 27 iunie 1955, Cristi Gheorgheosu „Lungu” a facut primii pasi in rugby la rugamintea fratelui de cruce, George Milca. A facut intai canotaj, dupa care, la varsta de 14 ani s-a indreptat spre rugby, pe care a inceput sa-l practice la Clubul Sportiv Scolar Bucuresti, sub indrumarea slefuitorilor de talente Nicolae Vizitiu, Doru Dinulescu si Cornel Munteanu, perioada in care s-a antrenat si a jucat pe actualul Stadion National de Rugby „Arcul de Triumf”.

