DOLIU în FAMILIA unuia dintre cei mai CONTROVERSAȚI MILIARDARI ai lumii. Un fost MODEL a murit la DOAR 49 de ani

Tragedie în lumea modei, dar și a celebrei familii Rothschild. Annabelle Neilson, fosta nevasta lui Nathaniel Philip Rothschild și cea mai bună prietenă a lui Kate Moss, a fost găsită moartă în casa ei din Chelsea, Londra.





Fostul model a murit la vârsta de 49 de ani. Era muza designerului Alexander McQueen si starul unui show numit „Ladies of London”. Poliția londoneză a confirmat că autoritățile au fost chemate de către medicii de pe ambulanță, în jurul orei 10:20 ora locală, după ce Neilson a fost găsită fără viață, notează Fox News.

Decesul acesteia nu este tratat ca fiind o moarte suspicioasă. Femeia a apărut în două sezoane ale show-ului „Ladies of London”, însă l-a părăsit în noiembrie 2015.

Annabelle Neilson a făcut parte din topul celor mai apreciate modele din lume și a fost foarte bună prietenă cu Kate Moss și Naomi Campbell. De asemenea, ea a devenit muza creatorului de modă Alexander McQueen, când avea doar 22 de ani.

Neilsen a scris și câteva cărți pentru copii intitulate „The Me Me Me’s”, „Messy Me”, „Dreamy Me” și „The Curious Tale of Fi-Rex”.

Annabelle a fost căsătorită cu Nathaniel Philip Rothschild, unul dintre membrii celei mai puternice și bogate familii din lume. Cei doi s-au căsătorit în 1994, însă au divorțat trei ani mai târziu.

