S-A STINS UN GENIU. Deces bizar al celui care A PREFERAT ANONIMATUL, deşi AVEA LUMEA LA PICIOARE. Breaking news

Autorul american de comic books Steve Ditko, care a participat alături de Stan Lee la crearea celebrului personaj Spider-Man, a murit la New York la 90 de ani, potrivit surse ale poliţiei citate de mass-media locale.





Autorităţile au găsit trupul neînsufleţit al lui Ditko în apartamentul său din New York la 29 iunie, deşi se crede că autorul din spatele lui Spider-Man ar fi murit cu două zile înainte, informează revista de specialitate The Hollywood Reporter. Deşi a devenit cunoscut fanilor pentru contribuţia sa la crearea Spider-Man în 1962 şi pentru alte aporturi valoroase la universul Marvel cu personaje precum Doctor Strange, Ditko a dus o viaţă misterioasă, preferând anonimatul şi să fie departe de lumina reflectoarelor, conform AGERPRES. Născut la 2 noiembrie 1927 la Johnstown (Pennsylvania, SUA), Ditko a prins pasiunea comic books de la tatăl său, iar după ce a luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial, a absolvit la New York studiile Şcolii de Caricatură şi Ilustraţii. De la mijlocul anilor 50 a lucrat pentru edituri de benzi desenate ca Charlton Comics şi Atlas Comics, precursoarele Marvel. În 1962 a prezentat împreună cu Stan Lee personajul omului-păianjen, un tânăr care capătă puterile fabuloase ale arahnidelor după ce este muşcat de un păianjen, devenind unul dintre cei mai apreciaţi supereoi ai universului Marvel. Personajul a fost transpus pe ecrane în filme devenite deja cult. Ultimul lungmetraj despre Omul Păianjen a fost „Spider-Man: Homecoming'”(2017), cu Tom Holland ca protagonist, însă a fost deja filmată o continuare, „Spider-Man: Far From Home'” care va avea premiera anul viitor. Anterior, Tobey Maguire a întruchipat acest personaj în trilogia regizată de Sam Raimi şi alcătuită din filmele „Spider-Man” (2002), „Spider-Man 2” (2004) şi „Spider-Man 3'”(2007). Supereroul a fost interpretat şi de Andrew Garfield în „The Amazing Spider-Man'”(2012) şi „The Amazing Spider-Man 2'”(2014). Moştenirea lăsată de Ditko marelui ecran, dincolo de acest personaj include şi menţionatul „Doctor Strange”. A fost de asemenea realizat un documentar de postul BBC, „In Search of Steve Ditko'”(2007), care îi este dedicat. Potrivit mass-media locale, Ditko nu a fost niciodată căsătorit şi nu a lăsat moştenitori.

Pagina 1 din 1