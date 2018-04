PANICĂ și TEROARE pe AEROPORTUL Sibiu, sub privirile oficialilor NATO. S-a încercat deturnarea unui avion

Un bărbat şi un minor de 12 ani au sărit gardul Aeroportului Internaţional din Sibiu, în 22 martie, profitând de faptul că nu mergeau senzorii de alertare şi au pornit o maşină utilitară aflată pe pistă, în timp ce o aeronavă se afla pe pistă pentru alimentare.





Potrivit sursei menţionate, cei doi hoţi au pornit vehiculul, dar nu au reuşit să plece pentru că au băgat greşit maşina în viteză. Evenimentul s-a produs chiar în ziua în care de pe acest aeroport s-au efectuat zboruri militare cu oficiali NATO, ceea ce este considerat un incident foarte grav de securitate, a precizat, pentru AGERPRES, o sursă oficială. Potrivit presei locale chiar un avion NATO le-a atras atenţia celor doi, la care au încercat să ajungă cu maşina utilitară aflată pe pistă. "S-a întâmplat când a ajuns delegaţia pe pistă. Este un act de securitate foarte grav. Senzorii de mişcare de la gard erau nefuncţionali. Aeroportul are obligaţia să aibă monitorizare pe tot perimetrul gardului. Atunci nu erau funcţionali la momentul acela nici senzorii, nu era plasă de sârmă. Au sărit gardul un copil şi un adult. Dacă aşa ne comportăm cu cei de la NATO, ce o să se întâmple când vin preşedinţii? (...) Era vorba de o maşină (...), au fost cheile în contact, ei plecau cu maşina pe pistă şi puteau intra într-o aeronavă care era la alimentat (...) Noroc că le-a murit motorul şi în loc să bage în a întâia, au băgat în viteza a treia", a declarat pentru AGERPRES, sursa oficială menţionată. De asemenea, prefectul judeţului Sibiu, Adela Muntean, s-a referit contextual la acest incident, în şedinţa Colegiului Prefectural de miercuri, ea cerând conducerii Consiliului Judeţean (CJ) să investească mai mulţi bani în Aeroportul Internaţional pentru a rezolva problemele de securitate. "Rugămintea mea este să transmiteţi mai departe conducerii Consiliului Judeţean să avem un pic grijă pe partea de măsuri de securitate în ceea ce priveşte Aeroportul Internaţional Sibiu. Am făcut un pas în spate, pentru că aţi avut ceva probleme, dar mă bucur că le-aţi remediat cu angajaţii de la Aeroportul Internaţional Sibiu. Nu am vrut să intervenim. Ştiţi că a fost programat şi un exerciţiu. (...) Nu am vrut să facem valuri. Nu acesta este rolul nostru. (...) Mă refer la partea de logistică specifică dotării Aeroportului Internaţional Sibiu, în contextul în care vine summit-ul şi aici mă refer la incidentul cu cei care au sărit gardul şi au luat maşina. Deci, vă rog frumos, în condiţiile în care vor fi delegaţii - şi ştim foarte bine ce va fi - nu este suficient ca structurile MAI-ului să fie în mâini şi în picioare, ele îşi vor face cu siguranţă treaba, dar încercaţi să direcţionaţi la nivel de management sau la nivel de alocarea sumelor de bani, cu dotarea cu logistica specifică a gardurilor, a camerelor de luat vederi, ca să nu se mai întâmple precedentul care a fost. Asta ca şi chestiune de alarmare pentru ce va veni, pentru că nu ne permitem să avem incidente neplăcute. Dacă la o chestiune mică s-a întâmplat ce s-a întâmplat, la o chestiune mare noi o să fim în mâini şi în picioare, dar trebuie să ne şi ajutăm cu logistica astfel ca să nu fie posibilitatea de a se infiltra sau de a periclita evenimentul cu summit-ul în 2019. A fost cu rol de rugăminte la dumneavoastră", i s-a adresat prefectul Adela Muntean vicepreşedintelui CJ Sibiu, Marcel Luca, prezent la şedinţa Colegiului Prefectural de miercuri. Reprezentanţii Aeroportului Internaţional din Sibiu au confirmat incidentul, dar nu au precizat dacă la acel moment funcţionau sau nu senzorii de mişcare din gard. "În data de 22 martie 2018 două persoane, un adult şi un minor, au escaladat gardul de protecţie al aeroportului, în apropierea remizei de pompieri, pătrunzând neautorizat în perimetrul aeroportului. Cele două persoane au intenţionat să sustragă un autovehicul, proprietatea aeroportului, însă au fost surprinşi de către personalul aeroportuar care a gestionat situaţia conform procedurilor, iar cei doi au fost preluaţi de către Poliţia Transporturi pentru cercetări. Aeroportul Internaţional Sibiu a pus la dispoziţia poliţiei materialele video care au surprins momentul în care cei doi au pătruns în perimetrul aeroportului în mod ilicit. Precizăm faptul că persoanele nu au ajuns în proximitatea aeronavelor. Acest incident a fost raportat şi Autorităţii Aeronautice Civile Române, autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile", se arată într-un comunicat de presă al Aeroportului Internaţional Sibiu. De asemenea, surse din aeroport au confirmat, pentru AGERPRES, că în acea zi s-au efectuat zboruri cu aeronave militare, cu oficiali NATO. PSD Sibiu a cerut miercuri demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Câmpean, în condiţiile în care forul administrativ judeţean este proprietarul aeroportului, solicitarea fiind legată de incidentul menţionat, dar şi de greva angajaţilor aeroportului. "PSD Sibiu cere demisia preşedintei CJ Sibiu, Daniela Câmpean, după ce peste 100 de oameni au făcut grevă la Aeroportul din Sibiu din cauza salariilor mici. În plus, PSD îşi manifestă îngrijorarea după incidentul de acum o lună când un bărbat însoţit de un copil au pătruns în perimetrul neautorizat al aeroportului şi au încercat să fure o maşină utilitară", se arată în comunicatul PSD. Cele două persoane care au sărit gardul aeroportului sunt în prezent în libertate, fiind vorba de un copil de 12 ani şi de un bărbat de 34, ambii din judeţul Sibiu. Poliţia a deschis un dosar penal pentru furt. Bărbatul a fost la acel moment reţinut 24 de ore, iar acum se află sub control judiciar. Cercetările sunt făcute de Poliţia Transporturi Sibiu. Bărbatul riscă trei ani de închisoare, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Aeroportul Internaţional din Sibiu reprezintă un obiectiv strategic pentru summit-ul din 2019. Sibiu va organiza în 2019 primul summit al Consiliului European de după Brexit, la care se va discuta despre viitorul blocului comunitar. La eveniment vor participa mii de persoane, printre care şi 27 de lideri ai statelor membre UE.

