DIETELE STRICTE „sunt o MARE MIZERIE” Verdict dur al unui medic celebru

Este adevărat că majoritatea dietelor sfârşesc sunt un mare eşec. Deci, care dietă funcționează de fapt? Este întrebarea pe care o auzim aproape zilnic. Medicul specialist Xand Van Tulleken, încearcă să răspundă la aceste întrebări în noua sa emisiune tv, explicând care ar putea fi cele mai eficiente diete pentru a scădea în greutate.





Deci, care dintre ele funcționează? Și care diete sunt o mizerie?

Aproximativ 62% dintre adulţi sunt clasificați ca supraponderali, iar unul din patru este obez. Greutatea este un subiect întâlnit în fiecare casă: " Pentru început am făcut un studiu despre cele mai populare diete din lume creând în final o dietă perfectă. Am luat tot ce este bun din toate şi am reuşit o dietă eficientă pentru toate tipurile de organism".

Dieta medicului nu se bazează pe sacrificii, înţelege perfect că toată lumea merge la o petrecere, la o nuntă, deci nu are astfel de interdicţii, de a mânca la aceste evenimente. O dietă strictă, medicul, o numeşte "mizerabilă, nu este durabilă".

O dietă corectă nu este pe termen scurt, pe termen lung este desăvârşită

"Am cerut 30 de voluntari de sex masculin și de sex feminin să testeze un plan de dietă diferit. Am început de la diete de cinci zile la două săptămâni, la diete cu sucuri susținute cu carburi și chiar unul care implică consumul a până la patru ouă pe zi, nu am lăsat nimic neexplorat", povesteşe medicul în emisiunea sa.

"Interesant, toate metodele mele au funcționat și toată lumea a pierdut în greutate, unii mai mult alţii mai puţin. O femeie care era pe locul 11 la nrumărul de kg la început, a pierdut 4,5 kg în doar două săptămâni cu acest experiment.

Celebra dietă, Copenhaga, pe care voluntara Sheena a urmat-o timp de 13 zile a ajuta-o să slăbească dar a fost amețită și constipată și, a recunoscut că nu o va mai ţine niciodată.

Cea mai mare pierdere în greutate, a avut-o Jake, care a dat 18 kg în patru luni, combinând cu sala de sport cinci zile pe săptămână. "I-am făcut un plan de dietă cu de toate, totul ponderat, ţinând cont că avea muncă pe termen. La sfârșitul celor patru luni, a promis să-și mențină regimul cu carbohidrați scăzut, cinci zile pe săptămână, oferindu-i loc pentru a se bucura puțin de weekend şi să mânânce ce îşi doreşte şi să bea.

Pe alţi doi voluntari doctorul i-a supus unei diete interesante aplicând celebra dietă cu dude deoarece erau obsedaţi de mâncare. Dieta DUDE nu este un regim tipic și constă în alimente "reale" cum ar fi carnea de vită, curry și tacos cu ceai și cafea nelimitat, chiar și alcool în mod moderat. Aici, nu s-au permis carbohidrati. Singura regulă era că mâncarea trebuia gătită proaspăt iar dimensiunile porțiilor trebuiau reduse treptat şi porţii cu aceste fructe miraculoase.