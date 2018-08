Echipa INEGALABILULUI fotbalist DOBRIN care a bătut REAL MADRID face 65 de ani

Echipa de fotbal care l-a dat lumii pe primul și singurul fotbalist român, Nicolae Dobrin, care a refuzat, în 1972, să joace la Real Madrid, FC Argeș, împlinește 65 de ani.





“Tată, acum, pe bune, ce să fi făcut eu la Real Madrid? Ce să fi căutat pe acolo? Mai bine la Piteştiul meu”, spunea Dobrin despre episodul din 1972 când a refuzat transferul la Real Madrid, adăugând: ”Doi oameni n-au vrut atunci să ajung la Real: Ceuşescu şi eu!”.

La 6 august 1953, după 27 de ani de dominare locală a echipei Sporting Club Piteşti, apare, în mod oficial, o nouă echipă - Dinamo Piteşti (actuala FC Argeş Piteşti), în baza unui ordin al Ministerului Afacerilor Interne. Ion Lăsculescu şi Marin Tănase sunt doi dintre protagoniştii naşterii acestei echipe de fotbal. A fost una dintre echipele de vârf ale anilor '70, reuşind să câştige două titluri de campioană în 1972 şi 1979. Este prima echipă de fotbal din România, care s-a întâlnit cu celebra Real Madrid (1972/1973, scor 2-1; 1-3) şi singura care a reuşit să o învingă. Datorită reorganizării activităţii fotbalistice din România, Dinamo Piteşti promovează în Divizia B în vara anului 1959. În 1961, Dinamo Piteşti promovează pe prima scenă fotbalistică, sub comanda antrenorilor Ştefan Vasile şi Tănase Dima. Trei dintre cei mai cunoscuţi componenţi ai lotului de atunci, Ion Barbu, Florin Halagian şi Nicolae Dobrin, sunt personajele care au contribuit cel mai mult la performanţele de peste ani ale clubului de fotbal FC Argeş. Echipa nu rezistă exigenţelor primei divizii şi, în campionatul următor retrogradează de pe ultimul loc, 14. La sfârşitul campionatului 1962-1963, Dinamo Piteşti reuşeşte să promoveze, pentru a doua oară, în divizia A. La 1 martie 1968, asociaţia sportivă Dinamo Piteşti îşi schimbă denumirea în Fotbal Club Argeş, club care urma să reprezinte fotbalul din judeţul Argeş. De-a lungul timpului, la cârma echipei s-au perindat o serie de antrenori, dintre care majoritatea de înaltă clasă: Constantin Teaşcă (1969), Titus Ozon (1970), Florin Halagian (1971, fiind la acea oră cel mai tânăr antrenor din campionat). Sub conducerea acestuia din urmă, FC Argeş a repurtat primul mare succes de la înfiinţare, câştigând titlul de campioană a României (1972), şi tot sub conducerea lui Halagian dobândeşte al doilea titlul de campioană în 1979. Dobrin, jucător de mare valoare al echipei, a contribuit decisiv la câştigarea titlului din 1979, înscriind, în prelungiri, golul victoriei cu Dinamo Bucureşti. În campionatul 1991-1992, echipa retrogradează în a doua ligă, însă, după numai doi ani, echipa revine în divizia A. Un alt campionat petrecut în divizia B (2006/2007) este urmat de o nouă revenire în prima divizie, pentru campionatul 2008-2009, sub conducerea antrenorului Ionuţ Badea. Echipa retrogradează din nou în B, în urma scandalului de corupţie în care a fost implicat patronul său, Cornel Penescu. FC Argeş este o pepinieră apreciată de fotbalişti, câţiva dintre jucătorii care s-au lansat la trupa din Trivale fiind Nicolae Dobrin (409 meciuri în prima divizie naţională, 111 goluri), care, din păcate, s-a stins din viaţă la 26 octombrie 2007; Adrian Mutu, Nicolae Dică, Adrian Neaga, Dani Coman, aceştia numai în ultimii ani. La 15 iunie 2017, Consiliul Local Piteşti a aprobat alocarea sumei necesare pentru achiziţionarea brandului FC Argeş. Pe 17 iunie ANAF a acceptat oferta de cumpărare. Peste câteva zile, Primăria a transmis ultima siglă folosită, brandul şi palmaresul către SCM Piteşti, aceasta devenind oficial FC Argeş. Echipa evoluează din sezonul 2017-2018 în eşalonul secund al fotbalului românesc.

