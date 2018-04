Kovesi este ACUZATĂ DE O MARE MINCIUNĂ. Sesizarea a ajuns la Inspecţia Judiciară. POATE FI LOVITURA FINALĂ pentru şefa DNA. Breaking news

Jurnaliştii site-ului Lumea Justiției au formulat şi au depus o sesizare disciplinară la Inspecția Judiciară împotriva Laura Codruța Kovesi. Semnatarul sesizării îi impută șefei DNA afirmațiile făcute în legătură cu protocoalele DNA cu diverse instituții de forță ale statului.





Conform luju.ro, în sesizarea respectivă se observă neconcordanțele dintre afirmațiile șefei DNA și declarațiilor altor părți implicate.

„Astfel, amintim ca la 27 ianuarie 2017, Laura Kovesi a dispus difuzarea unui comunicat de presa in care, intr-o replica la unele dezvaluiri de presa care vorbeau de existenta unor protocoale dintre parchete si serviciile de informatii, a tras o serie de minciuni oficiale de au inghetat apele: "Nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi.

Nu au existat echipe mixte SRI-procurori ori intalniri intre procurori si ofiterii de informatii in case conspirative".

Mai mult, ca si cand minciunile nu erau de ajuns, Kovesi a rasucit cutitul impotriva presei in acelasi comunicat pretinzand ca: "Informatiile respective sunt neadevarate, ofensatoare si absurde si au menirea de a discredita activitatea procurorilor DNA... a vehicula asemenea informatii neadevarate plaseaza intr-o lumina nefavorabila nu doar procurorii DNA, ci creeaza dubii greu de inlaturat asupra legalitatii si corectitudinii functionarii intregului sistem judiciar".

Intrucat Laura Kovesi nu e la prima minciuna oficiala redactia noastra a inteles sa formulese sesizarea disciplinara pe care o redam integral in continuare:

SESIZARE

cu privire la abaterile disciplinare prevazute de art. 99 lit. a), c), m) si t) din Legea nr. 303/2004, republicata, savarsite de:

- LAURA CODRUTA KOVESI – procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

respectiv pentru:

a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;

c) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, celalalt personal al instantei sau al parchetului in care functioneaza, inspectori judiciari, avocati, experti, martori, justitiabili ori reprezentantii altor institutii;

m) nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente;

t) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta;

solicitandu-va ca:

In temeiul art. 69 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 317/2004, republicata, sa dispuneti repartizarea aleatorie a acestui dosar in cadrul Inspectiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 317/2004, republicata, sa dispuneti efectuarea verificarii prealabile de catre inspectorul judiciar desemnat, a aspectelor semnalate;

In temeiul art. 45 alin. 6 lit. b) din Legea nr. 317/2004, republicata, inspectorul judiciar desemnat sa dispuna, prin rezolutie motivata, inceperea cercetarii disciplinare prealabile a procurorului LAURA CODRUTA KOVESI pentru abaterile mai sus enumerate.

In temeiul art. 47 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 317/2004, republicata, inspectorul judiciar sa dispuna, prin rezolutie scrisa si motivata, confirmata de inspectorul-sef, admiterea sesizarii, exercitarea actiunii disciplinare impotriva procurorului LAURA CODRUTA KOVESI si sesizarea Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii in vederea:

Excluderii din magistratura a procurorului LAURA CODRUTA KOVESI conform art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicata, pentru urmatoarele:

MOTIVELE SESIZARII

In fapt,

La data de 27 ianuarie 2017 procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi, in baza prerogativelor conferite prin Art. 69, pct (2) lit. e) Regulamentul de ordine interioara al parchetului, a aprobat spre difuzare Comunicatul DNA nr. 106/VIII/3 din 27.01.2017 avand urmatorul continut:

„Cu referire la o serie de informatii vehiculate in spatiul public (informatiile transmise prin intermediul unor articole de presa aparute in perioada 25-27 ianuarie 2017 (in cotidianul „Evenimentul Zilei" - prin intermediul paginii www.evz.ro - si pe pagina de internet www.flux24.ro) prezentate drept dezvaluiri despre "fabricarea ori inscenarea unor dosare penale" ori "urmariri penale la ordine" facute de DNA, la initiativa si/sau cu implicarea unor politicieni si a unor persoane din conducerea Serviciului Roman de Informatii, precum si despre folosirea unor metode care exced cadrului legal, in exercitarea atributiilor de serviciu, de catre procurorul sef al DNA, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

