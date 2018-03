O NOUĂ „BOMBĂ” aruncă în aer SCENA POLITICĂ. „DNA deține înregistrări catastrofale pentru Liviu Dragnea și mai mulți lideri PSD...”

O altă dezvăluire este pe cale să producă un nou cutremur pe scena politică din țara noastră. Mai exact, Gelu Vișan, lider al PMP și comentator politic, a precizat că „DNA deţine înregistrări catastrofale pentru Liviu Dragnea şi mai mulţi lideri PSD în afacerea Tel-Drum”. Reamintim că sâmbătă a avut loc Congresul PSD în care social democraţii şi-au ales eşalonul doi de lideri, iar Liviu Dragnea şi-a reconfirmat puterea la PSD. Premierul Viorica Dăncilă, susţinută de Liviu Dragnea, a devenit numărul doi în partid.





„DNA deţine înregistrări catastrofale pentru Liviu Dragnea şi mai mulţi lideri PSD în afacerea Tel-Drum. Dacă DNA va da drumul la acele înregistrări, soarta lui Dragnea şi a PSD este pecetluită”, a scris pe facebook Gelu Vișan, lider al PMP și comentator politic.

Vișan nu a explicat în ce condiții au fost făcute aceste înregistrări. Conform ultimelor decizii ale CCR înregistrările realizate pe siguranță națională ar fi nule în instanțe.

”Statul Paralel i-a întins o capcană lui Dragnea și PSD-ului; Dacă Liviu Dragnea va fi condamnat, PSD/ul se prăbușește odată cu el, nu trebuie să mai dau argumente de ce, lăsând la o parte că orice eșec al guvernării îl va face responsabil tot pe Liviu Dragnea.

Azi, dacă ar fi jucat inteligent, Dragnea ar fi delegat o parte din putere, chiar voit, doar pentru a diminua presiunea asupra sa. In felul în care a procedat, Dragnea și-a pus o țintă pe piept. Așa cum am scris, indiferent de înțelegerile pe care le are, probabil Liviu Dragnea va fi condamnat, moment în care PSD se va prăbuși, iar coaliția PSD-ALDE va pierde puterea, în favoarea, probabil a unui guvern de Uniune Națională, sau a unui guvern tehnocrat II. In acel moment, mai ales dacă Dragnea va a fi urmat de câțiva lideri, PSD va face implozie.

Credeți că Iohannis și Koveși vor rata o asemenea „oportunitate politică?” Puțin Probabil. Liviu Dragnea va păți ce a pățit Victor Ponta, cu deosebirea că el va trage și PSD-ul după el”, a scris Vișan pe pagina sa de Facebook.

