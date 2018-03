DNA îl îngroapă pe unul din apropiaţii lui Dragnea: HĂDĂREAN FLORIN, director general al REGIOTRANS, dovedit că a luat mită

Instanța de judecată s-a autosesizat în cazul unui dosar, în care este implicată compania Regiotrans fostă proprietate a omului de afaceri Costel Comana (coleg pe vremuri cu Liviu Dragnea,) care s-a sinucis în 2015 într-un avion. Pe 29 martie, magistrații au hotărât că „trebuie sesizată instanța de judecată„ cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită (7 acte materiale) în ceea ce-l privește pe Hădăreanu Florin, omul care a condus destinele societății sus-amintite. Oamenii lui Dragnea încep să piardă teren.





Procurorii au constatat pe parcursul cercetării penale că, în perioada 3 iunie 2010 - 6 aprilie 2015 Hădărean Florin a dat, sub formă de mită, lui Ștefănescu Estrella, la acea vreme șef serviciu în cadrul C.N.C.F. – C.F.R. S.A., sume de bani și foloase necuvenite în cuantum total de 24.653,67 lei (combustibil, un laptop, un telefon și abonament telefonic, servicii de cazare în stațiune turistică, reparații la autoturismul personal etc., precum și suma de 923 lei numerar). Oamenii legii au ajuns la concluza că, în schimbul banilor și a produselor oferite de Hădărean, C.N.C.F. – C.F.R. S.A. „a confirmat volumul de tren km (indicator principal în funcție de care se acorda subvenția) „ realizat de societatea condusă din fotoliul de director de Hădărean. Urmarea directă a acestui fapt a fost aceea că Regiotrans a obținut nelegal, așa cum se specifică în rechizitoriul procurorilor, subvenții de la bugetul de stat. Luat la trei păzește, Hădăreanu Florin a recunoscut că și-a pus semnătura pe escrocheriile cu pricina. 1 an și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani urmează să ispășească Hădărean. El va fi obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul uneia dintre instituțiile Inspectoratul Școlar al Județului Brașov sau Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare - Atelierul MFC Brașov. Iată cum s-au derulat evenimentele, potrivit rechizitoriului, pentru care Hădărean urmează să plătească în fața legii. În cursul lunii august 2010, în calitate de director al Sucursala Regionala C.F. Brașov, Nicolau Costache a primit mită în valoare de 10.500 lei de la administratorii a două societăți comerciale. Banii au fost primiți, în ceea ce privește unul din cazurile la care fac referire procurorii, în legătură directă cu îndeplinirea unui act – simplu - ce intra în îndatoririle sale de serviciu; efectuarea plății unor facturilor restante. În al doilea caz anchetat de oamenii legii, obiectul mitei a fost un act, de data asta, contrar îndatoririlor de serviciu. Hădărean l-a informat pe unul din administratorii unei societăți comerciale că urmează să se organizeze o procedură de achiziții publice a lucrărilor pe raza R.C.F. Brașov de „vopsiri metalice la podurile de cale ferată”. De reținut că Hădărean se confesase administratorului cu pricina înainte ca faptul (anunțul de participare) să fie comunicat oficial pe SEAP. Altfel spus, a trucat licitația, oferindu-i respectidului avantajul celui care știe ce urmează să se întâmple. „Sumele de bani și foloasele necuvenite „ de care vorbsc procurorii în ceea ce-l privește pe Hădărean au fost primite de acesta din urmă direct, prin remitere, în primul caz de mită, și în contul personal, în cel de-al doilea. Totodată,în rechizitoriu se specifică faptul că, la data de 10.02.2011, în calitate de director al Sucursala Regionala C.F. Brașov, apropiatul lui Dragnea, Nicolau Costache, a primit suma de 2.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale, pe care l-a păcălit lăsându-i impresia că, prin intermediul lui, va avea intrări la unii dintre funcționarii publici din cadrul Sucursalei Regionala C.F. Cluj. Magistrații au hotărât că Hădărean trebuie să execute o pedepsă privativă de libertate de 2 ani, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea pe o perioadă de 5 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice. Hădărean nu va putea ocupa nici funcție care si implice exercițiul autorității de stat și nici nu va putea ajunge în scaunul de director al Sucursalei Regionala C.F. Brașov din care a comis toate faptele care îi sunt imputate. Nu în ultimul rând, Hădărean va fi nevoit să presteze, fără a fi plătit, o muncă în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăria comunei Ciolpani și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov – Centrul de Bătrâni Ciolpani.

