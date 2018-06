Dosarele DNA FĂCUTE prin ABUZURI CAD unul câte unul: Bica a fost SĂLTATĂ din STRADĂ de către DNA, astăzi ACHITATĂ

Preşedintele Coaliţiei românilor din SUA, Chris Terhes, a făcut un mic inventar al dosarelor întocmite de către procurorii DNA care au făcut mare vâlvă la vremea respectivă, şi care astăzi, cad unul câte unul. Acţiunile DNA sub Kovesi se înscriu, dacă vă uitaţi în lege, la acţiuni teroriste, a mai notat preotul Terhes.





"Din 2015 am spus ca dosarele DNA sunt facute pe abuzuri iar acest lucru va duce la craparea lor in instanta, insa o serie de jurnalisti si membrii ai societatii in civil mi-au spus ca e ok, deoarece scopul scuza mijloacele si ca in orice razboi mai sunt si pagube colaterale.

Dupa cum vedeti, saptamana de saptamana dosarele DNA crapa in instanta. In unele dintre dosare chiar au murit oameni, altii au ramas nenorociti pe viata.

Sangele lor e pe mainile procurorilor, judecatorilor si a celor care au sustinut acest sistem abuziv neo-sovietic condus de Kovesi, Coldea si camarila lor.

Azi, 29 iunie 2018, a fost achitata Alina Bica in dosarul ANRP1. Alina Bica a fost luata in acest dosar din strada de catre DNA la finele lui 2014.

Actiunile DNA sub Kovesi se inscriu, daca va uitati in lege, la actiuni teroriste.

Repet doar cateva "reusite" ale zeitei anticoruptie de subminarea si distrugere a statului roman:

- Tiberiu Nitu, procuror general => fortat sa isi dea demisia dupa ce DNA l-a acuzat de abuz in serviciu. Dupa cativa ani dosarul a fost clasat.

- Alina Bica, procuror-sef DIICOT => fortata sa isi dea demisia de la DIICOT, arestata preventiv, dosar clasat in prima instanta.

- Victor Ponta, premier => acuzat de DNA in doua dosare si fortat sa isi dea demisia. Intr-un dosar a primit achitare, un alt dosar a fost clasat.

- Calin Popescu Tariceanu => acuzat de DNA pentru marturie mincinoasa, achitat in prima instanta.

- judecatori, ministri, senatori, deputati, presedinti de consilii judetene, primari, politisti, medici, functionari publici => puhoi de achitari luna de luna.

Achitarile pe care le vedeti acum sunt doar inceputul!

Aceste achitari vor nenoroci PNL-ul si pe Iohannis in campania care va veni. Tiranul Iohannis a fost cel care a sustinut aceste actiuni abuzive ale DNA sub Kovesi.

Nici o putere ostila Romaniei nu ar fi putut face din afara raul pentru Romania pe care l-a facut Kovesi, Maior & Coldea.

Grav este ca acest rau a fost facut in aplauzele ambasadelor care spun ca sunt "aliatii" Romaniei.

Am spus din 2015 ca abuzurile DNA aplaudate de ambasade vor genera in randul populatiei o reactie ostila care in timp va sedimenta si exterioriza sentimente anti-americane si anti-UE. Din tara cu cel mai mare sentiment pro-american, vedeti ce e acum in Romania. Si e doar inceputul.

Pentru distrugerea pe care au provocat-o Romaniei, Kovesi, Maior si Coldea trebuie sa infunde puscaria",a comentat preotul Terhes pe contul personal de Facebook.

