Acțiunile DNA, DEMASCATE de o JUDECĂTOARE. Motivul ABSURD pentru care o GREFIERĂ a fost ARESTATĂ

LumeaJustitiei aduce în prim-plan un nou caz de abuzuri făcute de DNA: arestarea grefierei Mihaela Prelipcean. Aceasta a fost trimisă în judecată alături de judecătorul Dan Anton de la Curtea de Apel Iași, pe care l-ar fi favorizat, anunțându-l că este interceptat.

Iată ce spunea comunicatul DNA din 10 iunie 2016: “Dupa incheierea audierilor, l-a contactat pe magistratul Anton Dan, printr-un intermediar pe care l-a instruit sa utilizeze un limbaj codat si sa-l avertizeze pe acesta ca este interceptat de catre Directia Nationala Anticoruptie, lucru care s-a si intamplat la data de 13 mai 2015”.

Procurorii au reținut în rechizitoriu că grefiera i-a transmis mai multe mesaje judecătorului Dan Anton, motiv pentru care a fost audiată la DNA în calitate de martor, existând probabilitatea ca aceasta să cunoască amănunte despre activitatea infracțională a judecătorului, lucru negat de Prelipcean.

Motivația DNA pentru a o audia pe grefieră a fost că aceasta ar fi împiedicat sau îngreunat cercetările sau tragerea la răspundere penală a făptuitorului, lucru pentru a fost reținută timp de 24 de ore, iar apoi arestată pentru o lună.

Abuziva reținere și arestarea ulterioară au fost fost devoalate la CAB.

Instanța a motivat achitarea Mihaelei Prelipcean: “Din materialul probator administrat nu rezulta ca prin transmiterea, prin intermediul martorei ………, inculpatului A.D. (judecatorul Dan Anton) ca a fost audiata la DNA si intrebata daca are cunostinta ca acesta a savarsit fapte de coruptie, martora a impiedicat sau ingreunat cercetarile sau tragerea la raspundere penala a inculpatului A.D. (…)

Martora nu cunostea despre cauza in care era audiata decat ca „…………. nefiindu-i aduse la cunostinta alte aspecte - fapte, infractiuni vizate de cercetari -, cu privire la care sa il 'puna in garda' pe inculpatul A.D. Mai mult, se constata ca aceasta a fost intrebata daca ea cunoaste despre fapte de coruptie si i s-a cerut 'sa colaboreze' cu organele de urmarire penala, ceea ce a refuzat, dar si-a exprimat acordul sa fie testata cu aparatul poligraf”. Instanta a retinut in motivare si faptul ca audierea Mihaelei Prelipcean nu a avut un caracter confidential, iar aceasta nu avea interdictia de a lua legatura cu judecatorul Dan Anton: “De altfel, din continutul mesajelor trimise catre inculpatul A.D. si interceptate in cauza, Curtea constata ca si sub aspect subiectiv, nu se poate retine intentia inculpatei P.M.G., atata vreme cat acestea denota suparare si dorinta de razbunare cu privire la acesta”.