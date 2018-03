Djokovici a dezamăgit din nou. Fostul lider ATP, ELIMINAT încă din turul I la Indian Wells

Fostul lider mondial Novak Djokovici nu își mai regăsește jocul de altădată. Revenit pe teren după mai bine de o lună de absență, sârbul nu a rezistat la Indian Wells.





Aflat în prezent pe locul 13 mondial, Djokovici a cedat în primul tur al competiției din California în fața japonezului Taro Daniel (locul 109 ATP), scor 6-7, 6-4, 1-6.

„A fost ca şi cum aş fi disputat primul meci în circuit. A fost foarte ciudat. În timpul meciului, am pierdut pur şi simplu ritmul şi a urmat restul. Ultimele săptămâni nu au fost uşoare din punct de vedere al sănătăţii mele, dar am fost foarte bucuros să revin pe teren atât de repede după o operaţie. În acelaşi timp, eu am avut impresia că nu am fost chiar eu. A fost dificil atât fizic, cât şi mental, şi am făcut multe erori directe. Nu am reuşit să-mi găsesc reperele pe fundul terenului, în special la rever, un punct forte al meu întotdeauna. Totul a fost ciudat, dar acest lucru se explică prin perioada pe care o traversez în acest moment.

Nu m-am temut că m-aş putea accidenta din nou, ci faptul că nu am mai jucat constant în ultimele nouă luni şi-a spus cuvântul. Chiar dacă timp de doi ani nu am mai resimţit nicio durere, această problemă la cot a existat constant. Deşi este cel mai slab rezultat pe care l-am înregistrat de când particip la Indian Wells, din 2006, nu aveam aşteptări deosebite. Normal, nu ar fi trebuit să fiu aici, pentru că recuperarea după o asemenea operaţie durează cinci sau şase săptămâni. Dar convalescenţa mea s-a derulat mai repede decât prevedeam. Nu am niciun regret, tenisul, competiţia, îmi lipseau, pentru că sunt foarte importante în viaţa mea”, a declarat Novak Djokovici, campion la Indian Wells în edițiile 2008, 2011, 2014, 2015 şi 2016.

