Diversiunea DIICOT în cazul Înaltei Trădări a premierului Dăncilă. Presa a fost vârf de lance

Știrea că premierul Viorica Dăncilă face obiectul unei plângeri penale depuse de Ludovic Orban la DIICOT a fost adusă la cunoștința publicului din data de 17 mai.





Atunci, liderul PNL a și comunicat că acuzația pe care i-o aduce primului-ministru este de înaltă trădare. O premieră pentru justiția românească. Interes maxim.

Următoarea informație oficială despre acest dosar avea să vină după trei săptămâni, când, în 6 iunie, șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, ne-a spus că procurorii lui au cerut Serviciului Român de Informații să fie înștiințați dacă există date despre cele sesizate de Ludovic Orban. Apoi, asupra cazului s-a așternut tăcerea.

Dintr-odată, însă, joi – 28 iunie, apare știrea-bombă că în dosarul în care Dăncilă e acuzată de înaltă trădare, DIICOT a început urmărirea penală. Informația a venit de la Agerpres, cu titlul: DIICOT începe urmărirea penală în rem în cazul plângerii lui Orban împotriva premierului Dăncilă (surse).

Pe site-ul DIICOT nu este postat niciun comunicat oficial, așa că ziariștii acreditați pe lângă această instituție preiau informația ”pe surse” de la Agerpres și o citează. Astfel, știrea se propagă pe toate site-urile publicațiilor și devine subiectul principal al agendei zilei. Politicienii și analiștii din studiourile televiziunilor comentează cu fervoare subiectul. Picarea moțiunii de cenzură a PNL, modificările codurilor din justiție, manipularile grosolane, mitingurile și antimitingurile, precum și multe altele sunt subiecte care cad în derizoriu din cauza meciului Orban-Dăncilă.

La urma-urmelor, știrea a fost aruncată în gura presei cu acest scop chiar de DIICOT, așa cum aveam să aflu în această dimineață. Iar lucrurile sunt grave, nu pentru că de la DIICOT a transpirat o informație pe surse despre Dăncilă, ci pentru că presa a fost folosită într-o diversiune mediatică în care actorii principali sunt politicieni.

Încercând să aflu cum a ajuns știrea la Agerpres, am prins o informație uluitoare. DIICOT are un grup pe Whatsapp prin care comunică anumite informații către ”jurnaliștii-prieteni”. Ziariștii de la Evenimentul zilei nu sunt pe grup. Cei care nu au citat Agerpres sunt, însă. Au primit și ei așa-zisul comunicat, cu formularea înșelătoare ”sursele citate au arătat că decizia a fost luată pe data de 7 iunie” după ce la începutul textului li s-a adus la cunoștință faptul că ”DIICOT a început urmărirea penală in rem”.

Să credem că procurorii mai încurcă timpii verbelor? De ce nu ”le-au încurcat” cu 21 de zile în urmă, când au DECIS să înceapă urmărirea penală în dosar și să comunice frumos că, după ce au decis să o facă, în aceeași zi de 7 iunie, au și început acțiunea în rem?

Consider că este un episod extrem de periculos, deoarece o instituție de forță a statului s-a folosit de presă pentru a disipa o știre cu schepsis politic, un ”fake-news” greu de depistat când vine de la o autoritate ca DIICOT. Pentru acest lucru, jurnaliștii onești ar trebui să protesteze vehement. Cu DNA ne obișnuisem, dar și procurorii lui Horodniceanu să se joace de-a diversiunea cu ajutorul presei? E deja prea mult.

Pagina 1 din 1