MISTERUL a fost DECRIPTAT! Ce a discutat Dragnea cu Hans Klemm înainte de ziua MARELUI ANUNȚ DIN JUSTIȚIE

Liviu Dragnea a confirmat jurnaliștilor întâlnirea cu Hans Klemm ambasadorul SUA. Preşedintele PSD a mărturisit că în cadrul discuţiei purtate cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, i-a reproşat acestuia faptul că investiţiile americane nu sunt la nivelul scontat. Liderul PSD a negat vehement o discuţie despre situaţia din DNA: "Nu a fost pe agenda de discuţii şi vreau să vă spun că şi dacă ar fi deschis subiectul aş fi refuzat să-l discut. (...) Atâta timp cât eu şi instituţia nu e pe linia de decizie...".





"Am discutat despre dezvoltarea parteneriatului strategic. Sunt nemulţumit că dezvoltarea în ultimul an a fost pe componenta militară, ceea ce e foarte bine, dar e foarte puţin dezvoltată componenta economică. Din păcate, în cadrul parteneriatului, România nu a câştigat cât ar fi putut să câştige. Sunt alte ţări care au câştigat mai mult. A fost o solicitare a domnului ambasador de 3-4 saptamani pentru o intrevedere. A venit şi am discutat. Am discutat şi despre situaţia din cadrul NATO şi puţin despre discuţiile de la Munchen, despre angaj nostru de a dezv parteneriatul pe industria de apărare, cu condiţia fermă ca industria din Rom să se dezvolte .

Cât despre eventuale companii care s-au arătat interesate de investiţii în România, Liviu Dragnea a spus: "Anul trecut, prin primăvară, am avut o înt cu repr unui forum şi am stab să aibă loc aici un mare eveniment la care să participe multe companii americane. Nu au venit multe dorinţe de investiţii în România."

Dragnea a spus că nu dorește să colaboreze cu președintele pe tema justiției

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că nu dorește să colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru că el nu are atribuții pe acest domeniu.

”Nu vreau să colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru că eu nu am atribuții aici. Eu am cerut această discuție de un an de zile, pentru că era necesară. Dacă Parlammentul, Guvern și Cotroceniul nu au o linie unitară, acest lucru nu este bun pentru România. (...)Este o colaborare strict instituțională cu președintele României”, a declarat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea susține că nu a primit critici din partea celor din PSD, pentru că a mers la Cotroceni, când a fost chemat de președinte.

”N-am primit critici din interiorul PSD. Primul lucru pe care l-am făcut, am discutat cu domnul Tăriceanu și am discutat și cu o serie de colegi din PSD, nu văd de ce ar fi existat critici”, a mai spus liderul PSD.

Dragnea susține că și-a schimbat opinia, iar de acum încolo va merge la Cotroceni. ”Mi-am schimbat-o, pentru că între timp a apărut și al treilea Guvern, am fost nevoit să merg acolo”, a precizat Liviu Dragnea.

