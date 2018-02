Dinamo A TRANSFERAT un internațional român. „Am preferat sa stau deoparte si sa astept sa se clarifice toate lucrurile”

Gabi Torje a bătut pama cu oficialii echipei Dinamo și va îmbrăca tricoul „roș-albilor”, după ce a plecat din Ștefan cel Mare în urmă cu șapte ani.





Gabi Torje va evolua în partea a doua a sezonului la Dinamo, formație al cărei tricoul l-a mai îmbrăcat în perioada 2008 - 2011. Mijlocașul s-a înțeles cu oficialii „câinilor” și a afirmat că abia așteaptă să evolueze, din nou, într-un derby cu FCSB.

„Mi-a fost dor de casa. Astazi, am semnat oficial si m-am intors acasa. Stiam ca o voi face candva ;) S-au vorbit multe, dar am preferat sa stau deoparte si sa astept sa se clarifice toate lucrurile. Va spun doar ca am venit cu inima deschisa la Dinamo si mi-am dorit sa pot juca din nou in rosu-alb.❤ Abia astept derby-ul, sa cant alaturi de voi dupa meciuri si sa simt atmosfera pe care doar galeria lui Dinamo stie sa o faca. Mi-ati lipsit! Ne vedem pe stadion! Hai, Dinamo!

Al vostru caine rosu, Gabi Torje #CainaPanaLaMoarte", a scris Torje pe Facebook.

Pagina 1 din 1