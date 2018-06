DIICOT a început urmărirea penală în cazul Orban-Dăncilă. ALERTĂ LA GUVERN și în COALIȚIA PSD-ALDE. Liberalul REACȚIONEAZĂ

DIICOT a început urmărirea penală in rem (adică pentru faptă) în dosarul deschis după ce Ludovic Orban a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă în legătură cu mutarea ambasadei din Israel, potrivit biroului de presa DIICOT. Începerea urmăririi penale in rem înseamnă că la acest moment nici o persoană nu este urmărită penal, procurorii cercetând doar faptele sesizate. Liberalul încă nu a fost chemat la DIICOT pentru declarații.





Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat că încă nu a fost chemat la DIICOT pentru a fi audiat, conform AGERPRES.

„Până acum nu am fost chemat la audieri. Am văzut informaţia, am înţeles că este vorba practic de deschiderea in rem, adică se cercetează faptele şi încă nu persoanele. Deci eu mi-am făcut datoria, am depus sesizarea, am prezentat faptele pe care le-am considerat că sunt semnificative în ceea ce priveşte derularea procedurii.

Am considerat că este necesară această cercetare care trebuie făcută de oameni care au competenţele necesare stabilite prin Constituţie şi prin legi privitor la cele patru posibile infracţiuni: difuzarea de informaţii cu caracter secret, refuzul de informare a preşedintelui atunci când se comit fapte care afectează interesul statului, uzurparea funcţiei pentru că premierul practic a acţionat fără să aibă atribuţii constituţionale în domeniul politicii externe (...). Şi, de asemenea, pentru trădare. (...) Când voi fi citat sau invitat voi anunţa public”, a declarat Orban la Parlament.

Astfel, procurorii au început pe 7 iunie urmărirea penală in rem pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de Art. 398 din Codul Penal (înaltă trădare) și articolul 407 (divulgarea secretului care periclitează securitatea națională).

Reamintim că președintele PNL, Ludovic Orban, a depus pe 17 mai la Parchetul General o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă. Liberalul o acuză pe șefa Guvernului de înaltă trădare și uzurparea funcției pe motiv că a făcut publice informații confidențiale și i-a transmis președintelui Klaus Iohannis informații false cu privire la intenția mutării ambasadei României de la tel Aviv la Ierusalim.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi și el vizat de sesizarea penală, liberalii cerând să se facă verificări și în ce privește infracțiunea de transmitere de informații cu caracter secret.

Guvernul a adoptat „un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim”. Dragnea a vorbit şi despre relaţia specială între România şi Israel şi a spus că mutarea ar putea “aduce nişte beneficii pe termen scurt, mediu şi lung foarte mari pentru România”.

Potrivit liderului PSD, România ar fi a doua ţară care face acest anunţ. Înaintea noastră, afară de SUA, mai este şi Guatemala, care încă din decembrie a luat o decizie în acest sens, la nici 2 săptămâni după ce Donald Trump a luat decizia controversată de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului.

Mutarea a fost însă contestată de PNL pe motiv că ar încălca consensul european în această privință. Președintele PNL. Ludovic Orban, a depus pe 17 mai la Parchetul General, o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă din cauza acestei mutări.

