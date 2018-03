O femeie de 50 de ani a SLĂBIT 31.6 kg în 3 luni, FĂRĂ să facă SPORT. Aflaţi secretul. Foto în articol

Ana Reyes din Sydney, Australia, a dezvăluit dieta care a ajutat-o să slăbească într-un timp record fără să facă sport. Rezultatele sunt fantastice iar femeia a declarată că nu regretă sacrificiile făcute.





"N-am crezut niciodată că voi fi așa de mulțumit de modul în care arăt. Sunt foarte fericit, nu numai fizic, ci și mental. Acest lucru mi-a schimbat complet viața ", a spus femeia.

"Nu puteam să mai urc scările, nu puteam să-mi mai fac pedichiura, era groaznic", a declarat pentru Daily Mail Australia.

Ana a înțeles că o femeie trebuie să arate bine mai ales la 50 de ani şi viaţa abia cum începe să fie frumoasă, aşa că s-a pus pe treabă. Recunoaște că a avut dificultăți în primele etape, dar că s-a schimbat rapid, deoarece a început să vadă rezultatele. "Nu vă mint, de la început te simţi epuizată, dar dupa două zile am început să am energie", a declarat pentru Daily Mail. "Mă simt absolut fantastic, arăt mai tânără și am încredere în mine. Am chiar câțiva admiratori care mă urmăresc" Iată povestea Anei

Ana a aflat de hCG 123, o dietă controversată care a avut curaj să o încerce

Rezultatele nu au întârziat să apară. Ana Reyes a slăbit peste 31,6 kilograme în doar 3 luni. E greu de crezut că a dat jos kilogramele nedorite doar consumând fructe și iaurt, la micul dejun, salată cu proteine, la prânz, și grătar sau pește cu legume la cină, fără să meargă la sală.

Nutriționiștii nu recomandă această dietă disperată de a slăbi, deoarece pune în pericol sănătatea. Dieta presupune injecții zilnice sau administrarea de picături/comprimate cu gonadotrofină crionică umană (în limba engleză ”human chorionic gondotrophin”, inițialele fiind hCG), combinate cu o restricție caloric extremă. Dieta a iscat dezbateri medicale, existând medici care o cataloghează drept îngrozitoare, pe când alții o promovează intens.

Cum funcționează dieta hCG 123

Dieta se bazează pe teoria că administrând hCG pe cale orală sau injectabilă se va reduce apetitul, făcând astfel mai ușor pentru cei ce o practică să se țină de limita cerută de numai 500 calorii pe zi. Cei care au propus dieta susțin că poate duce la pierderea unei jumătăți de kilogram pe zi sau mai mult, ceea ce nu este surprinzător, date fiind restricțiile calorice aproape de înfometare, notează news.com.

