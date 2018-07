DIETA de pe muntele Athos face MINUNI. LEGENDA care a ajuns STUDIU de CAZ

Călugării de pe muntele Athos știu secretul unui trai sănătos, care te menține tânăr și îți asigură longevitatea.





Regimul mediteranean este cunoscut ca fiind printre cele mai sănătoase: presupune consumul de fucte și legume, fără mâncăruri procesate. Asigură un trai fără calorii dăunătoare și ne hrănește inclusiv celulele creierului, notează unica.ro. Iar călugării greci sunt cu siguranță un exemplu al longevității, conform recensământului din patria elenă, aceștia trăiesc cu 10 ani mai mult peste medie.

Dieta călugărilor este și subiectul unei cărți ce aparține lui Richard Storey, Sue Todd și Lottie Storey -”The Mount Athos Diet”. În această lucrare autorii evidențiază faptul că monahii greci au împărțit zilele din săptămână în trei categorii: zilele de moderație (trei), zilele de post (trei) și ziua de dezlegare.

Iată un exemplu de meniu

Ziua de moderație

Mic dejun: cereale cu fructe de pădure

Prânz: supă de pui cu pită integrală prăjită

Cina: cartofi la cuptor cu salată verde, măsline și brânză feta

Gustare: un măr, un pumn de nuci sau alte semințe

Ziua de post

Mic dejun: grapefruit la grătar

Prânz: supă de legume cu o bucățică de pâine integrală

Cina: Fasole Lima la cuptor cu salată verde și roșii proaspete

Gustare: batoane de legume (cât poți mânca), fie din castravete, morcov, ardei, etc.

Ziua de moderație

Mic dejun: piersici la grătar cu iaurt grecesc

Prânz: supă de morcovi cu coriandru

Cină: Salată de pui cu dressing din iaurt grecesc și un pahar de vin roșu

Gustare: o pătrățică de ciocolată neagră, batoane de fructe și legume

Ziua de post

Mic dejun: musli

Prânz: supă de linte

Cină: cartofi în folie de aluminiu cu varză kale și morcovi

Gustare: un castronel cu fructe de pădure, alune, nuci sau semințe

Ziua de dezelgare

Poți consuma ceea ce dorești, însă cu moderație!

Cele trei zile pot fi intercalate după bunul plac, atât timp cât sunt respectate alimentele care trebuie consumate.

”Studiile au demonstrat că micile comunități de la mănăstirile de pe muntele Athos sunt cele mai sănătoase din lume. Călugării trăiesc mult, nu se îmbolnăvesc de cancer, boli cardiovasculare, diabet sau Alzheimer.

Călugării nu-și numără caloriile, dar nici nu se înfometează, așa cum se întâmplă în dietele occidentale. Consumă mâncare de calitate și vin de calitate și au principii de la care nu se abat: mănâncă produse de panificație din cereale integrale, mănâncă moderat, fac mișcare cu regularitate, fiind astfel cei mai în formă și sănătoși oameni de pe glob. Fiecare mănăstire se aprovizionează singură, toate produsele fiind crescute pe terenurile lor.

Au grădini cu legume și condimente, livezi, vii și culturi de măslini, iar tot ceea ce produc este organic. Masa se ia în liniște, în timp ce călugării doar ascultă rugăciunile zilnice din scriptură”, scrie Storey în cartea sa.

De altfel, autorul a vizitat an de an mănăstirile de pe muntele Athos, timp de 15 ani, și mărturisește că s-a întors de acolo mult mai fitt, simțindu-se mai sănătos și fiind mai slab. ”Nu am avut nici o secundă senzația că mă abțin de la a mânca ceva. Și am slăbit 10 kilograme. După trei sau patru săptămâni nu am mai tânjit după mâncarea procesată și bogată în zaharuri și calorii”, a arătat Storey într-un interviu pentru Daily Mail.

