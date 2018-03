SCANDAL LA EXATLON! Faimoșii au rămas fără un MEMBRU important. Cea mai SURPRINZĂTOARE ELIMINARE de până acum!

Devine din ce în ce mai greu, iar lupta din arenă din ce în ce mai aprigă! Mai exact, Faimoșii au rămas fără un membru important al echipei. De data aceasta, este vorba de fosta gimnastă Diana Bulimar. Printre nominalizatii propuși pentru eliminare s-a mai aflat si Oltin Hurezeanu, dar si Larisa. După anunțul făcut de Cosmin Cernat, reacțiile nu au întârziat să aparî, fanii acuzând chiar manefre din partea producătorilor emisiunii.





Telespectatorii au votat concurentii pe care si-au dorit sa ii vada in continuarea in concurs, iar in urma voturilor, Didi Bulimar a fost eliminata.

"Este un reality show, ma bucur ca s-a intamplat asta, nu ma bucur ca s-a intamplat cu mine. S-a vazut faptul ca nu se stie niciodata, asta este. Se pare ca traseele mele nu au fost la fel de bune ca ale lui Oltin, asta inteleg din voturilor oamenilor. Am simtit de dimineata asta. Sunt bucuroasa ca merg acasa si bafta colegilor", au fost declaratiile fostei gimnaste, potrivit wowbiz.ro. SCANDAL MONSTRU la EXATLON! Un CONCURENT-CHEIE a fost propus pentru ELIMINARE. „Nu cred că merită tot ceea ce faceți...”

Eliminarea Dianei Bulimar a fost cea mai neasteptata de pana acum, de la Arena. Anuntul facut de Cosmin Cernat i-a lasat pe toti concurentii muti de uimire, iar multi au crezut ca este o gluma.

Imediat după emisiune, fanii au început să facă supoziții pe tema acestei eliminări. Unii au acuzat că ar fi vorba despre o „manevră” a producătorilor emisiunii, dar adevărul este altul. O nouă IDILĂ la EXATLON! După Claudia Pavel, Cazacu pare să fi furat inima unei alte concurente. „ESTE TOPITĂ!”

