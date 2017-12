„Diamantul Păcii“ extras din Sierra Leone, vândut la licitație pentru o sumă fabuloasă

Autoritățile din Sierra Leone au vândut unul dintre cele mai mari diamante neșlefuite din lume pentru suma de 6.5 milioane de dolari, în cadrul unei licitații desfășurate luni la New York. Aceștia doresc să strângă fonduri pentru proiecte de dezvoltare din țara vest africană.





Piatra prețioasă, de dimensiunea unui ou - cunoscută sub denumirea de „Diamantul Păcii“ - a fost cumpărată de producătorul britanic de bijuterii de lux, Laurence Graff, conform declarației lui Martin Rapaport, directorul executiv al Rapaport Group, un holding care se ocupă de tranzacționarea diamantelor și care a organizat licitația. „Sută la sută din valoarea acestui diamant, în urma vânzării la licitație, va ajunge la guvernul din Sierra Leone și la cetățenii acestui stat. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, până acum,“ a declarat domnul Rapaport pentru reporterii prezenți în sală. Piatra prețioasă a fost descoperită în luna martie, în regiunea Kono, aflată în estul țării, de către un preot creștin care a predat-o guvernului pentru a se ocupa de valorificarea acesteia. Este cea de-a doua încercare a guvernului de a vinde diamantul, după ce a respins o ofertă mai mare, de 7.8 milioane de dolari, în cadrul unei licitații organizate în capitala Freetown, în luna mai. Înainte de licitația de luni diamantul a fost arătat unui număr de aproximativ 70 de potențiali cumpărători, de la care autoritățile au primit șapte oferte, conform domnului Rapaport. „Am arătat diamantul tuturor celor interesați. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, iar acesta este cel mai bun preț care se poate obține pe piața actuală“, a declarat domnia sa. Organizația Națiunilor Unite a ridicat interdicția asupra exporturilor de diamante din Sierra Leone, impusă în 2003, deși sectorul respectiv, cu o cifră de afaceri de 113 milioane de dolari, este puternic afectat de contrabandă. Diamantele au fost folosite la finanțarea războiului civil din Sierra Leone. Conflagrația, care s-a încheiat în 2002, a durat 10 ani, rebelii forțând civilii să extragă pietrele prețioase din mine. Cu banii obținuți din vânzări, combatanții au cumpărat arme, astfel că a apărut termenul de „diamante însângerate ”.(Reuters)

Loading...