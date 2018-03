De ce a ajuns Dan Diaconescu la ÎNCHISOARE? O posibilă variantă, LANSATĂ de un cunoscut politician.

Radu Popa, politician şi ex-prim-vicepreşedinte al PP-DD a vorbit despre întâlnirea dintre fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, şi fostul patron OTV, Dan Diaconescu. Din punctul de vedere al apropiatului ziaristului, Diaconescu ar fi ajuns la închisoare tocmai pentru refuzul său de a se conforma cu cerinţele fostului ministru de Interne.





„Au fost mai multe momente în care Dan Diaconescu a fost forțat să intre în UNPR, de fiecare dată, pentru că mi-a spus asta, ne spunea să nu-l lăsăm să facă greșeala asta pentru că ne va fi fatala nouă ca partid. Eu cred sincer că Diaconescu a ajuns la pușcărie pentru că nu a vrut să facă alianța cu UNPR și pentru că nu a vrut să intre în UNPR. Acea întâlnire de la Ministerul Apărării a avut loc. Am vorbit în această dimineață cu el și mi-a spus că am fost invitat de dumneavoastră și mi-a spus să mă duc să vorbesc. Eu am văzut oameni trimiși de Gabriel Oprea la Dan Diaconescu, cu presiuni din ce în ce mai mari, din ce în ce mai agresive pentru ca el să intre în UNPR și la unele am participat direct”, a spus fostul deputat la Antena 3.

De luat în calcul este faptul că ziaristul Dan Diaconescu nu poate face nicio declarație publică, având interdicţie de 7 ani din presă, în caz contrar riscând să se întoarcă în penitenciar.

