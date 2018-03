Dezvăluirile EVZ generează EFECTE ISTORICE. Ce fel de protocoale aveau SRI şi DNA? Se apropie MAREA DESECRETIZARE

Serialul „Noi suntem Statul!”, un demers jurnalistic marca Evenimentul zilei şi totodată o premieră pentru presa românească, a avut contribuţie decisivă în destinul subiectului legat de marea desecretizare a protocoalelor secrete dintre SRI şi DNA, şi alte instituţii ale statului.





Subiectul a reapărut în prim-plan în această săptămână şi conform reacţiilor oamenilor-cheie ai României, se îndreaptă spre un singur deznodământ: aflarea unor adevăruri istorice. Odată scoase la suprafaţă marile secrete ale României anilor 2000, vor exista efecte la nivel înalt, aşa cum se subliniază şi-n analiza jurnalistului Bogdan Tiberiu Iacob, de la inpolitics.ro.

Serialul de dezvăluiri „Noi suntem Statul!” - Toate episoadele

„PSD, prin senatorul Șerban Nicolae, a cerut zilele trecute președinției României desecretizarea legendarelor protocoale SRI-DNA, încheiate sub oblăduirea CSAT acum mai bine de un deceniu. Iohannis a răspuns prompt că CSAT nu a avut treabă cu problema în cauză, e treaba celor care au semnat respectivele protocoale; drept consecință, premierul Viorica Dăncilă cere desecretizarea documentelor de către acele instituții îndreptățite, Parchetul General (incluzînd DNA), SRI șamd. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță și el că va face un demers similar, dacă va fi cazul.

Operațiunea „NOI SUNTEM STATUL!” Chermezele SRI la nivel înalt, locul în care stăteau la masă judecători ICCJ, procurori DNA, oameni politici și puneau țara la cale (I) Se apropie tornada, stimați cititori. Una cu efecte greu de cuantificat în acest moment și pe care am anticipat-o strălucit încă de acum un an, pornind și de la dezvăluiri din Evenimentul Zilei. Scriam atunci că explozia se va produce ”Poate nu azi, poate nu mîine, dar nu foarte tîrziu”, se arată într-u articol postat pe inpolitics.ro.

PENTRU O MAI BUNĂ ÎNŢELEGERE A DIMENSIUNII DEZVĂLUIRILOR, CITIŢI ARTICOLUL DE MAI JOS, SCRIS LA 3 APRILIE 2017

PROTOCOALELE SECRETE ALE DNA – O BOMBA CU CEASUL DEJA TICAIND

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut ieri o declarație extrem de importantă și care merită, în consecință, toată atenția, pentru că ea poate ascunde strategia reală a unor înalte cercuri politice, și nu numai, pentru debarcarea Laurei Kovesi de la șefia DNA. Ca și pentru modificarea unor legi de maximă greutate de care depinde funcționarea structurilor de forță.

OPERAȚIUNEA „NOI SUNTEM STATUL!” (II). Partidele de tenis la nivel înalt, un amestec între politicieni, afaceriști și ofițeri de informații. NOI NUME GRELE IES LA IVEALĂ! Concret, Dragnea a afirmat că va încerca să discute azi cu președintele Klaus Iohannis despre desecretizarea protocoalelor dintre DNA și SRI, cu prilejul semnării decretelor de numire a noilor miniștri. “Mâine, dacă merg acolo și o să am ocazia (…) o să-i fac această solicitare. Am făcut-o și public”, a spus, ieri seară, la România TV, Liviu Dragnea. Aproape am paria că, de data asta, nu e o vorbă în vînt. Sunt prea multe evenimente care se leagă, pentru a trata cu ușurință anunțul lui Dragnea. În primul rînd e vorba de seninătatea cu care lideri ai puterii, cu Dragnea și, mai ales, Tăriceanu în frunte au tratat raportul ministrului Tudorel Toader. Ai fi zis că e vorba de soarta unora de ai lor, nu de a celui mai mare dușman, Laura Kovesi, salvată, în ochii românilor, de refuzul ministrului de a cere revocarea sa. O seninătate care lasă de înțeles că există un alt plan, mult mai abil.

Operațiunea „NOI SUNTEM STATUL!” (III). Cum a devenit Liviu Dragnea mai important decât Victor Ponta pentru Binom Pentru că demiterea lui Kovesi în acest moment, pe barba unui ministru pesedist, comporta riscuri uriașe; la loc de cinste, transformarea șefei DNA în martir, în victimă a penalilor pesediști, oprită din drumul său glorios spre curățarea României de către o coaliție a infractorilor. Ori, cu o legendă e foarte greu spre imposibil să te lupți, inclusiv Ceaușescu știa asta, de aici dispoziția dată Securității de a nu ucide ori condamna la ani grei de închisoare disidenții regimului. Odată demisă, steaua de șefă a DNA a lui Kovesi ar fi apus, dar exista posibilitatea ridicării pe cer a stelei de politician, viitor candidat la prezidențialele din 2019. O perspectivă deranjantă și pentru PSD, dar și pentru Iohannis. Probabil că pentru păpușarii scenei politice, nu e suficient ca șefa DNA să fie scoasă din sistem. Ea trebuie să iasă complet compromisă, fără ambiții politice și gata să zică mersi dacă mai prinde vreun post pe la Bruxelles.

„NOI SUNTEM STATUL !” (IV). Secretul Pactului de coabitare Băsescu - Ponta Raportul lui Toader nu era suficient pentru asta; în fapt, ne amintim că Laura Kovesi nici măcar nu i-a recunoscut ministrului dreptul de a o evalua. Cu totul alta ar fi situația în cazul desecretizării, într-un viitor apropiat, a protocoalelor încheiate între SRI și Ministerul Public sub oblăduirea CSAT. Odată prezentată dovada că SRI a fost introdus ilegal în activitatea de justiție, cu știința și acordul fostului procuror general al României, Laura Kovesi, ar apărea imediat pe tapet posibilitatea atacării unui număr uriaș de condamnări definitive, prin procedura revizuirii. Și în mai toate cazurile, sentințele ar fi anulate, în mod natural. Un veritabil dezastru pentru sistemul judiciar, pe care cineva, e limpede, va trebui să-l deconteze.

