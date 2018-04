Dezvăluiri SENZAȚIONALE! Yulia Skripal a fost externată. Ce a declarat

Yulia Skripal, care a fost otrăvită alături de tatăl ei a fost externată. Unitatea medicală face declarții cu privire la starea ei de sănătate.





Yulia Skripal, care a fost otrăvită alături de tatăl ei, fostul spion rus Sergei Skripal, a fost externată din spitalul din Salisbury. Femeia în vârstă de 33 de ani a fost transportată la o locaţie securizată.

Sergei Skripal, tatăl ei în vârstă de 66 de ani, rămâne internat în spital dar starea sa „se îmbunătăţeşte rapid”.

Cei doi au fost internaţi pe 4 martie atunci când au fost otrăviţi cu neurotoxină din gama Novocioc în Salisbury, Anglia.

Sergei Skripal este un fost spion rus care a lucrat pentru britanici ca agent dublu în anii 90. Marea Britanie şi aliaţii săi au acuzat Rusia că s-ar afla în spatele atacului, dar Moscova a negat vehement orice implicare.

AMBASADA Rusiei cere dovezi

Diplomații ruși de la Londra își arată satisfacția vizavi de însănătoșirea Yuliei. Ei cer, însă, o „dovadă urgentă” că acțiunile ei sunt ghidate de liberul arbitru și nu este obligată să procedeze într-un anumit fel.

Contactată de Sky News, Viktoria Skripal, verișoara Yuliei, a declarat de la Moscova că a auzit din media că Yulia a fost externată.

De atunci încearcă să o contacteze, fără succes, pe verișoara sa. „Marea Britanie susține că Yulia a cerut azil. Am încercat să o sun pe toate numerele de telefon pe care le am de la ea, dar nu am obținut niciun răspuns”. Ea a continuat: "Cum ar trebui să mă simt? Mă bucur că este destul de bine ca să iasă din spital. Dar sunt destul de confuză pentru că nimeni nu a văzut-o personal, doar am primit informații despre ea”.

Nepoata fostului spion rus Serghei Skripal nu a primit viză pentru a călători în Marea Britanie

Autorităţile britanice au confirmat că nepoata fostului spion rus Sergei Skripal, care a fost otrăvit alături de fiica sa Yulia cu o neurotoxină pe 4 martie în oraşul englez Salisbury, nu a primit viză pentru a-şi vizita rudele în Marea Britanie.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate din Marea Britanie a declarat: „Am refuzat aplicaţia pentru viză a Viktoriei Skripal pe motivul că nu respecta regulile de imigraţie”.

Viktoria Skripal, care locuieşte în Rusia, a declarat că îşi doreşte să-şi viziteze rudele internate în spital în Marea Britanie după ce s-a anunţat că Yulia Skirpal şi-a revenit după atac.

În cadrul unei conversaţii telefonice difuzate de televiziunea de stat din Rusia, Yulia Skripal a anunţat-o pe Viktoria că se simte mai bine şi că „totul este în regulă”.

