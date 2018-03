DEZVĂLUIRILE lui Victor Ponta trebuie VERIFICATE de autorități: „Informaţia este una demnă de Comisia SRI”

Consultantul Politic Cozmin Gușă a vorbit despre dezvăluirile făcute de fostul prim-ministru Victor Ponta, în legătură cu apropiații președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, din interiorul DNA. În acest sens, informațiile aduse de fostul lider PSD ar trebui verificate și folosite în anchetele comisiilor parlamentare specializate.





Cozmin Gușă este de părere că este o posibilitate ca informațiile oferite de fostul premier să fie reale.

„Da, se poate. Noi, cei care suntem de mult timp în stat, şi ştim multe, şi avem multe surse, ştiam despre aceste lucruri. Nu le aflam la moment pentru că nu eram niciodată în proximitatea puterii în ultimii ani, dar, mai devreme sau mai târziu, la câteva zile distanţă, aceste lucruri se află întotdeauna", a precizat consultantul politic.

„Victor Ponta, după ce mult timp a minţit crezând că asta e calea în politică, învăţând prost de la predecesorii pe care îi admira, Băsescu, Năstase, în această ordine, a început, dintr-o dată, să spună adevărul, prea mult să spună adevărul”, a adăugat Cozmin Gușă.

Dezvăluirile făcute de Victor Ponta ar trebui luate în considerare de organele abilitate și comisiile parlamentare relevante, a adăugat consultantul politic..

„Informaţia este una demnă de fel de fel de comisii parlamentare şi de comisia SRI, dar am văzut că Ponta nu e invitat acolo deşi, prin ce a zis astăzi, ar putea să le ocupe câteva zile celor din comisia lui Manda, a lui Dragnea, de fapt. Faptul că Dragnea, cu rangul lui, avea oameni în DNA, atenţie, cu rang politic să ai oameni în DNA este un element de senzaţional care cred că va fi anchetat, pentru că asta este un lucru pe care trebuie să îl ancheteze CSM-ul, de exemplu, cum un om politic intermediar în acel moment, la vârf, dar intermediar, avea oameni în DNA. Ponta a mai spus un lucru în continuare: că cineva l-a anunţat pe Dragnea că se organizează un flagrant, cineva din DNA, bineînţeles, care ştia asta şi Dragnea a scăpat de acel flagrant, iar altora li s-a făcut dosar penal. Acestea sunt lucruri gravisime, care ne arată nouă că a existat un stat paralel că nu e chiar ăla, e şi ăla, dar nu e chiar ăla pe care îl indică Dragnea şi că el oricum făcea parte din acel stat paralel”, a adăugat fostul deputat.

Cozmin Gușă a explicat cum arătau relațiile dintre persoanele despre care a vorbit fostul prim-ministru.

„Ponta a explicat bine astăzi, (n.r. vineri) acolo erau nişte oameni care erau ai lui Băsescu, respectiv George Maior şi Florian Coldea, fosta conducere a SRI-ului şi, practic, prin ei se făceau aceste discuţii către Băsescu. Băsescu l-a considerat tot timpul pe Ponta nepericulos pentru sine. Îi plăcea că era un băiat tânăr şi inteligent, dar, în acelaşi timp, nu avea încredere în el, dar şi dorea să îl folosească mereu. Exista un grup de oameni pe care Ponta i-a şi enunţat astăzi, de la cei din SRI, până la Elena Udrea sau alţii, care erau cunoştinţe comune şi atunci comunicarea între Ponta şi Băsescu era una destul de clară şi cu o înţelegere tacită între ei doi, să se înjure foarte mult public, pentru ca să nu existe vreo bănuială că ar colabora. Direct, nu cred că au colaborat, eu ţin minte un singur episod, în 2008 când Ponta voia să candideze la primărie la Bucureşti şi s-a dus la Băsescu să îi ceară susţinerea. În acea perioadă, Ponta era mai mic în partid şi Băsescu l-a refuzat. Dar asta nu înseamnă că nu au existat aceste colaborări şi felul foarte precis şi cu elemente pe care eu le recunosc şi mi le amintesc, în care Ponta descrie această relaţionare, este un argument mult mai bun sau o sumă de argumente mult mai valoroase decât cele pe care le tot vântură Dragnea şi ai săi, argumentele lui Ponta, venind, într-adevăr, ca o lovitură de baros în capul lui Dragnea, descriind aceste elemente de complicitate pentru că Ponta mai face două lucruri astăzi (n.r. vineri): Ponta mai vorbeşte şi de o relaţie de prietenie a lui cu George Maior, care era naşul său de cununie şi de botez la copilul lor, dar vorbeşte, în paralel, la celălalt nivel, imediat următor, de o relaţie de prietenie foarte mare între Liviu Dragnea şi Florian Coldea”, a explicat Cozmin Gușă.

„Era acolo şi un fel de unitate, dar erau pe tabere, era un fel de concurenţă, care ni-l arată pe Dragnea, aşa cum l-am descris eu tot timpul, acel viclean copil de miliţian din Gratia, care făcea tot ceea ce-i stătea în putere ca să scape de dosar, să scape de acuzaţii, replicile pe care le sugera Ponta, de genul 'Da, vouă vă convine, nu trebuie să alergaţi cu şoriciul după Laura Codruţa Kovesi, că voi nu aveţi dosar, eu am, deci eu trebuie să alerg cu şoriciul după ea să o îmbunez'. Astea sunt elemente care ni-l arată pe Dragnea, aşa gol, fără haine, într-un fel şi nici nu pot fi contestate acele lucruri pentru că erau de notorietate. Plus restul episoadelor pe care le evocă Ponta şi care ne arată un mod defectuos de funcţionare a statului, atenţie, cu un Traian Băsescu la Cotroceni care era informat sau părea informat, şi cu alţii, apropiaţi ai lui care îşi asumau fel de fel de sarcini nelegale sau neconstituţionale, mergând până la episodul în care Ponta povesteşte astăzi (n.r. vineri) cum, chiar la el acasă, Elena Udrea şi Sebastian Ghiţă veneau fără să aibă nicio calitate, să negocieze punerea procurorilor şefi la Parchetul General, la DNA sau la DIICOT. Şi aşa am aflat şi de relaţia care a fost acuzată din punct de vedere public şi este parte din proces al lui Dragnea cu Alina Bica. Ponta a spus astăzi, foarte clar, că Alina Bica a ajuns în acea postură din presiunile la care Dragnea era factorul intern din PSD care o susţinea”, a adăugat Cozmin Gușă.

Fostul deputat a vorbit despre ipotezele apărute în spațiul public cu privire la o posibilă suspendare a președintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta nu ar accepta revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

