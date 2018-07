Noi dezvăluiri care şochează Hollywood-ul! Ashley Judd a încheiat O ÎNŢELEGERE cu Harvey Weinstein: I-a PROMIS că îi va PERMITE să o ATINGĂ dacă va CÂŞTIGA un premiu Oscar într-un rol din filmele sale

Avocații lui Harvey Weinstein au cerut marți unui judecător să respingă un proces în care este acuzat de actrița - nebună - Ashley Judd, că i-ar fi sabotat cariera. Argumentele apărării ar avea la bază o înţelegere între cei doi, de genul: te las să mă atingi dacă îmi dai un rol de Oscar.





Judd l-a dat în judecată pe Weinstein în luna aprilie, susținând că i-a rănit cariera prin descurajarea regizorului Peter Jackson de a fi distribuită în "The Lord of the Rings" în 1998. Ea susține că Weinstein se răzbuna pentru respingerea ei în timpul unei întâlniri la hotelul Peninsula din Beverly Hills, notează variety

Avocații lui Weinstein susțin că presupusul său comportament nu era o hărțuire sexuală. Iar Judd a spus că a devenit conștientă de acțiunile lui Weinstein după ce Jackson a dat un interviu în decembrie, în care susținea că Miramax s-a angajat într-o "campanie de scandal" împotriva lui Judd și a actriței Mira Sorvino. Jackson a reamintit că i s-a spus că ambele femei sunt "un coșmar".

Avocații lui Weinstein, Phyllis Kupferstein și Cynthia L. Zedalis, susțin că, chiar dacă Weinstein a spus că Judd a fost un "coșmar", a fost o opinie și, prin urmare, nu este defăimător.

Ieri, echipa de avocaţi a lui Weinstein a depus o solicitare la o instanţă din Los Angeles, de respingere a procesului intentat de Judd, insistând că actriţa ar fi încheiat "o înţelegere" sexuală cu producătorul de film. Mai precis, aceasta i-ar fi spus producătorului că îi va permite să o atingă dacă "va câştiga un premiu Oscar pentru un rol din filmele produse de el".

Avocaţii au mai spus că Weinstein a încercat să îndeplinească partea sa din înţelegere, respectiv să îi obţină lui Judd "cât mai multe roluri posibil", inclusiv să joace alături de Matt Damon în "Good Will Hunting", partitură pentru care Minnie Driver a primit în cele din urmă o nominalizare la trofeele Academiei de film americane. Acţiunile acestuia "reflectă motivaţia de a o ajuta să avanseze în carieră şi nu de a i-o distruge" şi contrazic "afirmaţia defăimătoare a lui Judd în totalitate", potrivit documentelor depuse în instanţă.

