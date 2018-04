DEZVĂLUIRI despre SCANDALUL ”STAREA NAȚIEI”: CA-ul tace, dar în TVR se întâmplă multe!

Constituționalistul și liberalul Radu Carp avertizează, pe Facebook, că din momentul în care a fost dizolvat precedentul CA al TVR (septembrie 2017), nicio voce din interior nu mai dezavuează, în mod oficial, ce se întâmplă în această instituție publică.





”Timp de 5 ani cat am fost in Comitetul de Administratie al TVR am luat pozitie de fiecare data, am adus la cunostiinta publicului faptele existente, am luptat public pentru ideile in care cred. Am fost naiv. Am crezut ca daca reprezinti Opozitia minoritara trebuie sa fii in opozitie, iar daca reprezinti Majoritatea guvernamentala trebuie sa exerciti actul de putere. In realitate, putini cred in aceasta axioma si in necesitatea de a dezbate public ce se intampla intr-o institutie publica.

Tăcerea CA

De la momentul in care a fost dizolvat precedentul CA (septembrie 2017), s-a mai auzit vreo voce din interior care sa spuna ceva, orice dar sa spuna ceva, sa sprijine ori sa dezavueze ce se intampla? Eu unul nu am auzit. De intamplat, se intampla multe lucruri. Speta ‹Starea natiei› este complicata...si totusi simpla daca este explicata publicului”, scrie Radu Carp.

Pagina 1 din 1