DEZVĂLUIRI-BOMBĂ: Firea şi Tudose s-au ÎNCĂIERAT pentru ŞEFIA PSD. CULISELE RĂZBOIULUI CARE ÎL VA DEBARCA pe DRAGNEA

Istoricul şi scriitorul Stelian Tănase susţine, pe Facebook, că, în realitate, contrele dintre premierul Mihai Tudose şi primarul Gabriela Firea se explică prin faptul că cei doi s-au încăierat în perspectiva obţinerii şefiei PSD după o viitoare, dar apropiată, debarcare a lui Liviu Dragnea. Totodată, istoricul apreciază că Gabriela Firea „s-a făcut de kko” prin încercarea de a contracara protestele #Rezist prin fluturarea unui aşa-zis târg de Crăciun.





EVZ vă prezintă declaraţiile lui Stelian Tănase.

Târgul de Crăciun, decis de conducerea PSD

„Ieri Gabriela Firea, supermediatizata primăriță a Capitalei noastre, s-a făcut de kko. A ajuns la culmea penibilului. Adică, bre, a fost sfidată chiar de partidul ei de suflet unde taie și spînzură în absența liderului Liviu Dragnea plecat în porumb imediat după scandalul cu OLAF. Primarele de la sectorul 1, Tudorache, ne-a dat ieri o informație mortală – că organizarea așa-zisului Tîrg de Crăciun din Piața Victoriei a fost decisă la Partid!!! Nu la Primărie? Nu în biroul sacrosanct al Gabrielei Firea!?

O şmecherie de periferie

Ca să vezi? Dacă Tîrgul era pus la cale de staff-ul PSD, înseamnă că avea un caracter eminamente politic. Nu era un tîrg ca orice tîrg pe lumea asta, menit să ne bucurăm de sărbători! Tîrgul de Crăciun din Piața Victoriei – apărut peste noapte – a fost gîndit pur și simplu ca o diversiune. Scopul lui – să risipească protestatarii. O șmecherie de periferie, în esență. Pe scurt, a fost gîndit ca o „lovitură grea dată reacțiunii”, dreptei, opoziției. Cui s-o nimeri, protestatar să fie! Oricărui contestatar al puterii PSD i se oferea un Tîrg de Crăciun, asezonat cu un jandarm pus să-l păzească de rele!

Firea şi Tudose se bat pentru şefia PSD

Perfect, „lupta de clasă de ascute!” cum a anunțat tătucul popoarelor Stalin, inspiratorul pesedeilor de ieri și de azi. Numai că treaba nu zbîrnie la vîrful PSD și nici nu merge în direcția cea bună. Unitatea proverbială a acestui partid s-a cam dus dracu! Cauza – s-a declanșat lupta pentru putere. Legea e arhicunoscută – partidele se sparg cînd sunt la putere, nu în opoziție. Fotoliul lui Dragnea este pus serios sub semnul întrebării. Liderii PSD caută ieșirea prin Sărindar! Liviu Dragnea nu are viitor și nu mai este frecventabil. Oricînd poate surveni demisia sa. Așa că fiecare se poziționează cum poate. Atmosfera este de cazino – very hot – cînd mizele ajung la maximum. Rudele își dispută moștenirea PSD. Va fi Tudose sau Dragnea? Firea are și ea propriile ei ambiții, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Scoasa din cutie și unghiile ascuțite. Nu mai mai zic vorba ei otrăvită. Acum ea joacă partida Dragnea, dar la o adică, haț! Se va așeza pe fotoliul vacant fără să ezite.

Pierderea guvernării şi scindarea PSD

