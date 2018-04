DEZVĂLUIRI ȘOCANTE despre roșiile pe care le cumpărăm din comerț! Cum sunt VOPSITE înainte de a ajunge în rafturi

Poate v-ați întrebat, de multe ori, de ce roșiile cumpărate din supermarket nu au niciun gust. Răspunsul la care nu se aștepta nimeni, dar care este menit să ne pună pe gânduri vine din partea unui expert în domeniu.





Cosmin Popescu, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Regele Mihai I al României spune că multe din roșiile din comerț care vin din alte țări sunt vopsite la propriu, înainte de a fi trimise la destinație.

Roșiile sunt comandate înainte să se coacă, astfel că producătorii sunt nevoiți să introducă în apă o substanță să le dea culoarea roșie.

„Ceea ce vine la noi, in cea mai mare parte, sunt rosii fara gust, deoarece modul in care sunt ele cultivate, cu tehnologia care e folosita intr-o forma super intensiva, daca discutam de rosii care vin din afara tarii, sunt crescute pe o suprafata de apa, acea cultura hidroponica, intr-o forma pe care o vedem in filmele SF, radacinile sunt in apa si se spreyaza tot ce inseamna elemente nutritive si tratamente intr-un mod extrem de precis calculat pe computer, ceea ce nu-i neaparat rau. Rosia are gust cand isi acumuleaza si isi sintetizeaza partea de zaharuri primind lumina de la soare. Atunci se produc in celula acele elemente de sinteza procese de sinteza, pentru a simti noi ca au gust", a explicat profesorul Cosmin Popescuu, potrivit Opiniatimisoarei.ro.

„De multe ori, atunci cand un supermarket comanda o cantitate de rosii, ele se comanda cu 24 de ore inainte. Rosiile fiind inca verzi, se introduce in apa o anumita substanta care le da acea culoare frumoasa de rosu. Din pacate, sunt stimulate pentru a-si schimba culoarea. Din pacate, se practica. Nu e normal, dar e comercial”, a mai spus profesorul.

