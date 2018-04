DEZVĂLUIREA unui ministru. Ce legătură există între dosarul Olguței Vasilescu și SHAKESPEARE!

Ministrul Muncii – am numit-o pe Olguța Vasilescu – susține, pe Facebook, că DNA i-a făcut dosarul, în urmă cu patru ani, fiindcă a ales să văruiască zona centrală a Craiovei, cu scopul pregătirii orașului pentru ”Festivalul Shakespeare”.





”Festivalul Shakespeare, de la Craiova, este cotat ca al treilea, ca importanță la clasa lui, din lume. Orașul se transformă intr-o capitală mondială a culturii, din doi in doi ani, atunci când, pe scena Teatrului Național “Marin Sorescu”, joacă cele mai bune trupe din lume. In urmă cu 4 ani, pentru că am ales să văruiesc zona centrală, ca să întâmpinăm cum se cuvine oaspeți atât de importanți, m-am ales cu un dosar. Am continuat să sprijin și următoarea editie, cea din 2016, convinsă fiind ca un oraș devine cunoscut in primul rând prin cultura, tradiția și frumusețea sa. Mă bucur că și actuala administrație investește sume importante in cultură și se preocupă de estetica orașului! Vizitați Craiova, in această perioadă, fiindcă nici nu știți ce pierdeți!”, scrie Olguța Vasilescu.

