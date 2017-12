DEZVĂLUIRE INEDITĂ: O VESTĂ ANTIGLONȚ pentru regretatul Radu Câmpeanu! La New York!

Politologul Vladimir Tismăneanu dezvăluie, pe Facebook, un episod inedit derulat în primăvara anului 1990, la New York, când regretatul liberal Radu Câmpeanu (care viza președinția României) primise o vestă antiglonț, cumpărată din cartierul Queens.





De asemenea, Tismăneanu își amintește contextul în care Câmpeanu l-a asigurat că deține ”o echipă de schimb dăruită idealurilor PNL”, alcătuită din Patriciu, Tăriceanu, Boroianu și, explică politologul, ”alți ejusdem farinae”.

S-a întâmplat în 1990, la New York

”Tinerii Liberali"” numele unui nefast banc politic: Imi amintesc de o conversatie cu Radu Câmpeanu la New York in primăvara anului 1990. Erau prezenti Liviu Cangeopol, Dan Costescu si Cornel Dumitrescu. Aflat atunci pe creasta valului, Radu Câmpeanu se visa presedinte al României. Nevasta sa, Dina, ii cumpăra din Queens, o vestă antiglont. Când l-am intrebat dacă au o echipă de schimb dăruită idealurilor PNL, Radu Câmpeanu mi-a răspuns prompt: ”Da, tinerii liberali in frunte cu Dinu Patriciu”. Intre acestia, la loc de frunte, Tăriceanu, Boroianu si altii ejusdem farinae...”, relatează Vladimir Tismăneanu.