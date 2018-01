DEZVĂLUIRE BOMBĂ din lumea mondenă! Două VEDETE au decis să DIVORȚEZE - FOTO

Unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc este în pragul divorţului şi pare că nimic nu mai poate salva căsnicia.





Kamara și soția lui Oana sunt într-o situație delicată. Surse apropiate de cuplu susţin că cei doi au decis să meargă pe căi separate şi să se despartă, deşi au împreună un copil. Motivele ar fi destul de multe, iar decizia a luat-o Oana, scrie Cancan.ro.

Contactat de reporteri, Kamara nu a vrut să comenteze nimic şi a zis că preferă să păstreze tăcerea, cu privire la această situaţie dificilă în care se află.

Oana şi Kamara sunt părinţii unui băiat, iar în urmă cu doi ani bruneta a debutat şi ea în industria muzicii, Alături de Alessia, Oana formează trupa Kimale.

„Tocmai ieşisem dintr-o emisiune şi am intrat pe Facebook. Am văzut că cineva îmi critica dansatoarele. Atunci i-am trimis ei un mesaj şi i-am zis simplu: „Bună!”. Am vorbit apoi 4 luni, zi de zi”, declara Kamara, în urmă cu câţiva ani.