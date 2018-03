Nu contează doar dezinfectanții. Infecțiile din spitale pot fi prevenite dacă personalul medical se spală pe mâini

Afirmația îi aparține preşedintelui Societăţii pentru Prevenirea Infecţiilor din Marea Britanie, Neil Wigglesworth, care a arătat că țara sa a implementat cu succes un astfel de protocol





Neil Wigglesworth a explicat, ieri, la „Romanian Hand Hygiene Day 2018”, eveniment desfășurat ieri Marriott Grand Hotel, că în Anglia a fost implementat cu succes un protocol privind reducerea infecţiilor în unităţile medicale prin dezinfectarea mâinilor. „Marea Britanie am înregistrat un succes important, am putut identifica o reducere a infecţiilor”, a subliniat expertul. La aceeași conferință, desfășurată sub patronajul Colegiului Medicilor din România, profesorul Didier Pittet de la Spitalul Universitar din Geneva, care este şi iniţiatorul Programului Global pentru Siguranţa Pacientului, a spus că, prin această metodă se reduce infecţia şi se salvează anual între 5 şi 8 milioane de vieţi în întreaga lume.

„Zero la sută infecții nu este posibil”

„Ceea ce trebuie făcut este îmbunătăţirea nivelului controlului infecţiilor la nivelul ţării, acesta trebuie să fie un obiectiv la nivel de ţară pentru a îmbunătăţi siguranţa pacientului. (...) Zero la sută infecţii nu este posibil în ziua de astăzi cu cunoştinţele pe care le avem. Astăzi ne confruntăm cu anumite infecţii care sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Astăzi avem dovezi că putem preveni 50% dintre acestea (n.r. - infecţii), în anumite cazuri chiar între 80 - 90%”, a mai arătat specialistul, potrivit Agerpres.

Şi medicul Andreea Moldovan a vorbit despre dezinfectarea mâinilor personalului medical din spitale și a explicat când și cum se face aceasta. „Primul moment este înainte de a atinge pacientul, pentru că este foarte important să nu îi dăm din microbii pe care noi îi purtăm pe mână. Al doilea moment este înainte de orice gest aseptic, pentru că prin penetrarea tegumentului cu diferite obiecte invazive putem să transplantăm practic microbii de pe tegumentul pacientului sau mai ales de pe mâna noastră. Al treilea moment este după contactul cu lichide biologice”, a spus aceasta.

Mănușile nu sunt suficiente

Ea a explicat că prin simplul fapt că poartă mănuși chirurgicale nu înseamnă că un medic sau o asistentă sunt protejați sau că nu pot răspândi/lua o infecție nosocomială. „De asemenea, este important să ne dezinfectăm pe mâini înainte şi după ce purtăm mănuşi, pentru că şi dacă avem senzaţia unei protecţii oferite de către acestea, în realitate aceasta nu este chiar atât de perfectă. Al patrulea moment este după ce atingem anturajul pacientului - tot ce înseamnă noptieră, pat, obiecte ale pacientului - pentru că foarte repede acestea se colonizează cu microbii pe care îi au pacienţii pe tegumentele lor. Ultimul moment la fel de important este înainte să părăsim salonul pacientului, după ce terminăm contactul cu pacientul, pentru ca microbii aceştia să nu fie translataţi mai departe. Sunt cele cinci momente esenţiale care, dacă sunt aplicate, asigură practic o întrerupere a transmiterii microbilor prin mâna personalului sanitar”, a arătat Andreea Moldovan.

DIDIER PITTET, profesor

