DEZINFORMARE IREALĂ la Antena 1. Un concurent Chefi la Cuțite a pretins că a fost RĂNIT pe front. MApN dezminte informația

O poveste emoționantă spusă în timpul Chefi la Cuțite, de pe Antena 1, în ediția de luni a scos la iveală o minciună incredibilă.





Faptele „de arme” prezentate de un concurent, din Bosnia și Afganistan, care l-au lăsat cu răni grave, au fost atât de „gogonate”, încât Ministerul Apărării s-a sesizat și a luat poziție, scrie Pagina de Media.

Și Antena 1 s-a delimitat de concurentul din emisiune, după ce s-a aflat adevărul. Concret, Tolnai Miklo a povestit în emisiune cum ar fi fost ofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale și ar fi participat în mai multe teatre de război, a povestit că ar fi omorât oameni și chiar ar fi fost fost grav rănit, ajungând în comă cu 86 de fracturi în tot corpul (!).

La câteva zile dupa apriția personajului în emisiunea Chefi la Cuțite, MApN a dezmințit printr-o poziție publică poveștile lui Tolnai Miklos. „Miklos Tolnai nu figurează în evidenţele structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, nici în calitate de militar activ şi nici în calitate de militar în rezervă sau retragere.

În acest sens, precizăm că, neavând calitatea de militar activ, nu putea să participe independent sau în cadrul unor structuri constituite ale Armatei României la misiuni în teatrele de operaţii. Considerăm că afirmaţiile domnului Tolnai aduc atingere imaginii instituţiei militare, ele nefiind conforme cu realitatea”, au precizat reprezentanții MApN.

antena 1 a transmis că după ediția difuzată de post luni, 30 aprilie, au fost contactați de Ministerul Apărării, pentru dezmințirea informațiilor. „Regretam faptul ca emisiunea a fost folosita pentru expunerea unor fapte neadevarate. Antena 1 va lua masurile necesare conform contractului incheiat cu concurentul Tolnai Miklos, iar viitoarele editii vor fi editate, pastrandu-se numai cadrele care fac referire la aptitudinile sale in bucatarie.

Ce a povestit Tolnai Miklos în emisiune

A început să gătească după ce a avut un grav accident. Suferise 86 de fracturi în tot corpul, „începând de la coaste rupte din coloana vertebrală, până la brațe, picioare, câteva oase faciale”, a detaliat el.

„Am fost ofițer MApN. La 18 ani și patru luni am fost trimis prima dată într-un teatru de fost război. În Bosnia. Am fost trimiși pentru a asigura paza și protecția unui contingent de medici legiști și antropologi care descoperiseră o groapă comună. Mi-e destul de greu să vorbesc despre asta. A fost cel mai șocant lucru pe care l-am văzu. Apoi au mai urmat patru misiuni: două în afganistan și două în Irak. Am fpcut asta până la 26 de ani când am făcut un accident.”, le-a povestit el Chefilor.

