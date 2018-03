Profesorului căruia POLIȚIA i-a SPART CASA, AMENDAT. Procesul-verbal agramat prin care a fost sancționat

În urmă cu doar o lună trupele speciale ale poliției au spart din greșeală în locuința unui tânăr care nu avea nicio legătură cu subiectul percheziției.





Mascații nu au găsit-o pe suspecta de înșelăciune, dar i-au speriat pe doi pensionari, care erau întâmplător în casă. Polițiștii i-au trântit la pământ pe bătrâni, care ulterior și-au scos certificat medico-legal.

Proprietarul apartamentului este logodnicul fetei celor doi bătrâni agresați. Corneliu Rigler este profesor în București și a încercat să depună plângere penală la Parchet, împotriva polițiștilor care i-au spart casa din greșeală.

Profesorul susține că înainte de scuzele polițiștilor a primit o amendă de 500 de lei, pentru injurii proferate la adresa oamenilor legii și pentru că nu i-ar fi lăsat pe aceștia să-și facă treaba, informează Digi24.

Corneliu Rigler spune: „Plângerea asta era prevăzută să fie depusă astăzi. Mai întâi am depus plângere la CSM, am depus plângere la Judecătoria Sectorului 4 pentru amenda pe care am plătit-o de 8 martie şi astăzi era momentul să depunem şi aici plângerea penală.

La aproape o lună de la incidentele din 15 februarie, Poliţia a dat o declaraţie că va repara paguba, dar, de fapt, ne-a trimis acasă o amendă de cinci milioane de lei vechi (500 lei noi – n.red.).

Au spus că am apelat nejustificat serviciul de urgenţă 112 şi că am avut o atitudine… am proliferat (sic!) injurii la adresa Poliţiei, aşa scrie în procesul verbal, „am proliferat injurii şi am avut o atitudine sfidătoare”, adică nu am lăudat poliţia. După ce ne-au dărâmat uşa şi ne-au bătut în casă, noi trebuia să lăudăm poliţia. Comunicatul poliţiei vreau să vă spun că este plin de minciuni.

Ei spun că au sunat la uşă şi că ar fi spart uşa doar după ce ar fi sunat de mai multe ori. Este o minciună. Comunicatul Poliţiei nu spune nimic despre faptul că au bătut oamenii, nu spune nimic despre faptul că au lovit cu patul puştii, nu spune nimic despre faptul că 14 oameni s-au purtat ca naziştii. Pe această cale vreau să anunţ Poliţia Română că după simularea de la Istorie voi organiza mitinguri în faţa Secţiei 14 Poliţie. Secţia 14 Poliţie care a dat bărbaţi adevăraţi pentru această ţară, cum ar fi poliţistul Vlădan. Am ajuns să ne temem de Poliţie mai mult decât de infractori” a spus el.

Pagina 1 din 1