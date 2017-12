Un DEZAXAT cu DEVIERI JIHADISTE a şocat România: A DECAPITAT O PISICĂ. Cine-l cunoaşte pe individ? FOTO în articol

Un tânăr din București care se prezintă ca musulman a înspăimântat rețelele de socializare după ce a postat un filmuleț cu o pisică decapitată. Bietul animal a fost pedepsit cu moartea pentru că, acum cităm din mesajul său, ”Lui Allah nui place animalele spurkate”! Individul are mai multe conturi pe rețele și internauții au pornit o adevărată vânătoare pentru a le găsi pe toate.





Tânărul se numește Nick Leonte, dar după ce a fost luat la ochi de grupurile de iubitori de animale, a devenit Nicolas Leonte. El a postat un film de 18 secunde în care e prezentat capul unei pisici pe care spune că a decapitat-o pentru că a prins-o pe proprietatea sa. ”Allah sa va binekuvnteze pe toti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marit fie numele lui Allah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dupa qm spuneam azi am prins o matza tupeista pe proprietatea mea. Pentru k am prinso in timp ce vroia sa intre pe furish in kasa am prinso. Pisica e un animal spurkath qre manak karne de pork!!!!!!!!!!!!!!!! Lui Allah nui place animalele spurkate asha k trebuie sa le omori pentru a purifik lumea shi mie numi plake in general pisicile. Coran 8: 15 Curatatzi lumea de pakath shi de animalele spurkathe de pe pamant. Purificatzi lumea shi multzumitzi lui Allah pentru ziua de azi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Profilul indicat de iubitorii de animale ca fiind al celui care a postat oribilele imagini este plin de postări de inspirație islamică și de mesaje pline de ură la adresa rockerilor și celor care au grijă de animalele fără stăpân, persoane despre care spune că Allah nu îi vrea în viață. Cele mai multe nu pot fi reproduse, dar toate instigă la ură și violență.

ATENŢIE, URMEAZĂ O IMAGINE CE VĂ POATE AFECTA EMOŢIONAL

