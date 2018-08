Cum a fost chinuit în detenție fostul judecător Stan Mustață până când a murit

Cea mai importantă informație de după aflarea veștii că fostul judecător Stan Mustață a murit este cea legată de decizia Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Procurorii au anunțat că au deschis dosar penal pentru moarte suspectăși vor face cercetări ca să afl e în ce condiții s-a stins din viață fostul magistrat și dacă au fost încălcate legi și proceduri care privesc drepturile deținutului.





Informațiile obținute de jurnaliști de la avocați, medici, apropiați ai familiei Mustață, surse din cele trei penitenciare prin care a fost plimbat Stan Mustață relevă faptul că asupra deținutului s-au exercitat presiuni, iar comportamentul gardienilor care l-au avut în custodie a excedat prevederile legale.

În primăvara lui 2014, judecătorul Stan Mustață era reținut de procurorii DNA. Era 20 aprilie, iar magistratul a fost săltat chiar în momentul în care, aflat în incinta Curții de Apel București, se pregătea să intre în sala de instanță. În acea zi urma să judece și dosarul în care era inculpat Dan Voiculescu, celebrul proces „ICA” sau „Telepatia”.

În prima fază, acuzația adusă judecătorului Mustață de către DNA (și consemnată de presă) era că, încă din anul 2005, lua bani de la inculpați sau de la condamnați pentru a dispune soluții favorabile. Mai târziu, în comunicatul DNA s-a consemnat doar perioada 2013-2014:

„În cauză există date şi aspecte din care rezultă indicii rezonabile potrivit cărora, în perioada octombrie 2013 - aprilie 2014, cele şase persoane au constituit sau aderat la grupul infracțional în scopul săvârşirii unor infracțiuni de corupție judiciară (luare de mită, trafic de influență, cumpărare folosire în orice mod direct sau indirect de informații care nu sunt destinate publicității şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații) urmărind obținerea de beneficii materiale”, spuneau procurorii DNA în primăvara lui 2014.

De-a lungul procesului de la instanțe nu au apărut persoane care să declare că l-au mituit pe judecătorul Mustață ca să le dea sentințe favorabile sau că i-au dat șpagă și nu i-a ajutat. Fostul magistrat a fost condamnat în baza unor denunțuri ale unor persoane din anturaj și a interceptărilor SRI.

În ziua în care a fost reținut, în aprilie 2014, judecătorul Stan Mustață trebuia să judece împreună cu un alt magistrat apelurile formulate în dosarul în care Dan Voiculescu și Gheorghe Mencinicopschi erau acuzați de fapte de corupție privind modul de privatizare a Insitutului de Cercetări Alimentare (ICA). Din această cauză, mai târziu au apărut declarații și informații că judecătorul Mustață a fost sacrificat ca să intre în dosarul ICA judecătoarea Camelia Bogdan, care avea misiunea să-l condamne pe Dan Voiculescu.

Fostul judecător a fost condamnat, în final, la 8 ani și 6 luni, în 11 mai 2016. El a afirmat în fața presei că a ajuns la închisoare doar pentru că a crezut în supremația legii, dar a făcut precizarea că a greșit atunci când a crezut că dacă respectă legea, nimic nu i se poate întâmpla:

„Am zis doar că trebuie să fiu judecat ca orice alt cetățean al României și am ajuns aici. Asta vreau să scrieți. Că am crezut în supremația legii. Am crezut că dacă respect legea, nimic nu mi se poate întâmpla. Și am greșit. Este singura greșeală pe care mi-o recunosc”, a declarat Stan Mustață.

Traseul morții: plimbat prin trei închisori și trei spitale

Ultimele zile din viața judecătorului Stan Mustață scot la iveală tenebrele Sistemului Penitenciar, o adevărată „anticameră a morții” în care au pierit și alte personaje cu greutate, precum Dan Adamescu sau fostul ofițer SRI, Sorin Crivăț. Așa cum reiese din informațiile obținute de „Evenimentul zilei”, magistratul a murit cu zile, fiind plimbat de la o închisoare la alta și dintrun spital în altul, timp de cinci săptămâni. La capătul acestui „traseu al morții”, medicii de la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” (a nu se confunda cu Spitalul Militar) au fost nevoiți să constate decesul judecătorului și au sesizat autoritățile. Managerul spitalului, profesorul universitar doctor Victor Strâmbu a declarat, pentru „Evenimentul zilei” că Stan Mustață a fost adus, în stare gravă, la unitatea sanitară miercuri, în jurul orei 9.30. I s-au făcut analize și s-a constatat că suferea de o insuficiență renală cronică. Medicii au constatat că avea montat un cateter pe vena femurală, dar era necrozată. Practic, era o cangrenă la picior. Magistratul a fost operat și i-a fost montat un alt cateter pe venă, în zona gâtului. Ulterior, i s-a făcut dializă. După circa două ore și jumătate, Stan Mustață a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, fostul judecător nu a mai putut fi salvat. Decesul a fost consemnat în jurul orei 22.15. Ridicat de mascați în timpul nopții În mod surprinzător, la propunerea conducerii penitenciarului Rahova și cu acordul conducerii ANP, din motive care fac, acum, obiectul anchetei, Stan Mustață a părăsit Bucureștiul în noaptea de 3 spre 4 iulie, deși se afla în regim semi-deschis și mai avea doar trei luni până să fie prezentat în fața Comisiei de eliberare condiționată (termenul era în noiembrie 2018). El a fost ridicat de mascați și transportat la Giurgiu, într-un penitenciar de maximă siguranță în care sunt încarcerați infractori periculoși. Deși, pe drum, a vomitat tot timpul, judecătorul a ajuns într-o celulă, alături de criminali. Când a ajuns acolo nu a putut să mai meargă. La Giurgiu, a stat în infirmerie șase zile și a fost condus și la Spitalul Municipal. Pe 10 iulie a fost transferat la București. La Spitalul Penitenciar Jilava i s-a făcut rău și a fost internat la Spitalul Sfântul Ioan „unde i-au aplicat nişte catetere pentru dializă şi i-au distrus picioarele”, susține Elena Mustață. În cele din urmă, Stan Mustață a ajuns, pe 8 august, miercuri, la Spitalul de Nefrologie Carol Davila, unde și-a găsit sfârșitul.

Averea familiei Mustață

Judecătorul Stan Mustață, de la Curtea de Apel Bucureşti, avea înainte cu un an de a fi arestat (declarația de avere din iunie 2013) următoarele bunuri:

● trei terenuri intravilan, în suprafață totală de aproape 1.200 de metri pătrați, din care două sunt în Bucureşti şi unul în comuna Bezdead, județul Dâmbovița.

● pe terenurile deținute sunt ridicate două case în Bucureşti, de 91,8 metri pătrați şi, respectiv, 91 de metri pătrați, precum şi o casă de vanță în Bezdead.

●două autoturisme - un Ford Scorpio, cumpărat în 1989 şi un BMW 320, cumpărat în 2007, ambele fiind second hand. Stan Mustață a obținut, din salariul de judecător, în anul fiscal anterior declarației de avere, venituri de 113.574 de lei, precum şi 28.000 de lei, venitul soției, ca profesor la Şcoala nr. 3 din Sectorul 1 al Capitalei.

Avocata judecătorului:„Staliniştii erau mai umani față de ce s-a întâmplat în acest caz!”

Lorette Luca, avocata fostului judecător Stan Mustață, a declarat pentru EVZ că acesta se pregătea să se îndrepre împotriva României în cadrul unui proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acțiunea urma să fie depusă după ce instanțele din România i-au respins fostului magistrat două căi extraordinare de atac: o contestație în anulare şi o cerere de revizuire a deciziei din 2016, prin care acesta a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare. „Omul acesta a fost nevinovat! Îmi asum acest lucru!”, a declarat avocata Lotrette Luca pentru EVZ.

Avocata a semnalat o serie de grave nereguli în cazul fostului judecător Stan Mustață, care a fost încarcerat în penitenciar, nu în unitatea medicală a închisorii, deşi era grav bolnav. Acesta suferea de cancer la stomac şi de o afecțiune la rinichi, motiv pentru care avea nevoie de dializă.

„Cu astfel de diagnostice, persoana privată de libertate trebuia să îşi ispăşască pedeapsa în condițiile unui spital penitenciar. Motivele respingerii – nu doar în cazul domnului Stan, ci al oricărei alte persoane – unor cereri de liberare condiționată sau de întrerupere a pedepsei pe caz de boală sunt acelea că există condiții în spitalele din penitenciare pentru supravegherea stării de sănătate a persoanelor încarcerate”, a declarat avocata lui Stan Mustață, la Antena 3. Avocata a relatat că Stan Mustață şi-a petrecut ultimele 48 de ore în dubă, fiind mutat între penitenciare şi spitale, iar în cele din urmă a decedat la Spitalul Carol Davila.

