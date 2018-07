Detalii RUȘINOASE despre Maria Șarapova IES LA IVEALĂ! Ce spune un fost iubit despre PRESTAȚIA ei ÎN PAT - FOTO

Solistul formației Maroon 5, Adam Levine, a avut o relație cu cunoscuta tenismenă rusoaică Maria Șarapova. Artistul a făcut declarații uluitoare după despărțirea de sportivă.





Levine a declarat că prestația în pat a Mariei Șarapova este una dezamăgitoare.

Solistul a avut o relație cu Maria Șarapova acum 10 ani. La doar câteva luni de la înfiriparea idilei dintre ei, cei doi s-au despărțit, iar Adam Levine a mărturisit și motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru.

„Maria este un adevărat dezastru. Ca mulţi alţi bărbaţi, visam să am o relaţie cu ea, dar am fost extrem de dezamăgit. Parcă era o broască moartă în pat. Nu scotea niciun zgomot. Ba, mai mult, când am început să gem mi-a spus să tac pentru că nu se poate concentra. Am fost la fel de dezamăgit ca un copil care află că nu există iepuraşul de Paşte”, a declarat Adam Levine.

