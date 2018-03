DESPĂRȚIREA anului în România. Mircea Stoian a încheiat „o RELAȚIE TOXICĂ”

„După un an și ceva de relație și o săptămână în care am încercat zadarnic să o aduc pe doamna la masa negocierilor pentru a vedea unde este greșeala și a repara ce se poate repara, astăzi am decis să pun punct unei relații devenite toxice din cauza reziduurilor fostei căsătorii. Îi urez doamnei cu care am împărțit viața peste un an să aibă în continuare parte de bucurie, ca și până acum, liniște și pace sufletească. Evident, nu spun nici despre cine e vorba, nici de ce ne-am despărțit și nici nu pun poze pe facebook cu ea, pentru că îi respect intimitatea și dorința de anonimat. Prietenii apropiați o și mă cunosc și știu că dacă am decis ceva, nu mă mai întorc. Cel mai rău îmi pare de țuica aia minunată pe care o aducea de la ea de la țară. Păcat. Cu sau fără ea, viața mea merge înainte”, a scris Mircea N. Stoian pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, acesta i-a ascuns mereu faţa în pozele pe care le posta cu ea, deoarece aceasta prefera să rămână anonimă.

„Iubita mea nu vrea să-şi dezvăluie identitatea, aşa că am dat la pace să-i blurez faţa”, a explicat Mircea N. Stoian, în urmă cu ceva vreme.