DESFIINȚAT pentru că a refuzat să dea examenul de Bacalaureat: „Este o bilă neagră. Știe puțină engleză, cât să ceară o bere”

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, l-a criticat dur pe Olimpiu Moruțan, fotbalistul celor de la FCSB, care nu s-a prezentat la examenul de Bacalaureat.





Olimpiu Moruțan a ajuns în această vară, la FCSB, după ce în ultimul sezon a evoluat pentru FC Botoșani. Jucătorul a plecat în cantonament cu gruparea „roș-albastră” și nu s-a prezentat la examenul de Bacalaureat. Motiv pentru care a fost criticat aspru de Valeiru Iftime, patronul grupării moldovene.

„Mă deranjează că Moruțan nu s-a prezentat la BAC. Este o bilă neagră din punctul meu de vedere. Eu am ținut mult să ia acest examen. Trebuia măcar să se prezinte. Dacă decidea să-l dea, trebuia să nu meargă în cantonament cu Steaua și îi angajam un profesor, care să-l pregătească timp de 2-3 săptămâni. Putea măcar să încerce. Putea lipsi două săptămâni din cantonament, că nu în perioada asta arată că are valoarea și că trebuie să fie titular. Trebuie să nu se grăbească. I-am zis că acum e mai important să promoveze BAC-ul decât să stea două săptămâni în cantonament. Eu, când era la Botoșani, l-am obligat să meargă măcar o zi pe săptămână la școală. După un an de zile va uitat tot. La 30 de ani, dacă ai un accident și nu ai Bacalaureat, poți avea probleme. Dacă nu ai bani, ajungi șofer de tir. Asta e lecția pe care le-o spun jucătorilor tineri. Noi îi învățam pe copii să se tundă, să meargă la discotecă și să aibă bani. Trebuie să îi modelăm, să îi încurajăm să citească și să caute informații. Moruțan știe puțină engezlă, cât să ceară o bere. Știe din auzite", a spus Iftime la Digi Sport.

