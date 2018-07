Descoperire COLOSALĂ. Pământul ascunde o AVERE URIAȘĂ. Anunț OFICIAL

O comoară imensă se află chiar sub picioarele noastre: peste un milion de miliarde de tone de diamante se găsesc sub suprafaţa Terrei, potrivit cercetărilor făcute publice în această săptămână de către oamenii de ştiinţă de la prestigiosul Massachusetts Institute of Technology (MIT).





