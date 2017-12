HAOS în fața Parlamentului! Un DEPUTAT, acuzat că A DAT cu MAȘINA peste PROTESTATARI

Modificarea legilor justiției, proiect susținut de parlamentarii PSD-ALDE și contestate de opoziție și cetățenii români, au creat un vid între putere și votanți.





Scandalul din Parlament s-a mutat în exteriorul clădirii, doi protestatari susținând că au fost loviți de un deputat în momentul în care acesta ieșea din curtea Parlamentului.

Deputatul Terea Ioan a declarat, în direct la Antena 3, că victimele au sărit în fața mașinii.

„Când am vrut să plec din Palatul Parlamentului, SPP mi-a spus că ies pe poarta din stânga. Imediat am făcut tot stânga, iar în momentul în care mi-au văzut mașina, doi protestatari au sărit pe mașină și au început să dea cu picioarele și cu pumnii în mașină. Unul dintre ei s-a agățat de oglinda mașinii, am oprit pe dreapta, a venit poliția. Acum sunt la Poliție, dau declarații”, a spus Terea Ioan.

Victimele au declarat că în momentul în care au vrut să traverseze strada, au fost acroșați de mașina deputatului. Însă sursa citată menționează că un martor ar fi susținut în fața anchetatorilor că protestatarii s-ar fi pus intenționat în fața mașinii.

Câteva sute de persoane protestează miercuri seara în faţa clădirii Parlamentului împotriva modificărilor aduse legilor justiţiei.

