Delegările din Parchete: Șefii procurorilor au venit la minister cu ideile lor şi au plecat cu cele ale lui Tudorel Toader

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader s-a întâlnit, ieri, cu procurorul general Augustin Lazăr, precum şi cu şefii DNA şi DIICOT, Anca Jurma şi Felix Bănilă, pentru a discuta, în principal, despre problema delegărilor din Parchete. În subsidiar, la întâlnirea care a avut loc la sediul Ministerului Justiţiei au fost abordate şi temele legate de întâlnirea Ancăi Jurma cu ambasadorul SUA şi cea referitoare la proiectul de lege privind înfiinţarea Parchetului European.





„Ni s-a spus public de existenţa a 7-8 delegări, s-a revenit că sunt 20, am aflat apoi că sunt 28, am aflat că sunt 42 şi ca să clarificăm numărul procedurilor şi legalitatea celor delegaţi, am invitat conducerea Ministerului Public pentru discuţia de azi (n.r. - ieri), o discuţie foarte deschisă, aplicată, utilă”, a declarat ministrul Justiţiei la finalul întâlnirii.

„Am solicitat ca fiecare dintre cele trei componente, PÎCCJ, DNA, DIICOT, să ne facă publice toate posturile care sunt vacante şi ocupate astăzi, la momentul la care vorbim, prin delegare şi imediat să declanşăm procedurile de ocupare a respectivelor posturi vacante, în condiţiile legii. Să nu mai avem post vacant ocupat prin decizia procurorului general, ci să avem unele ocupate prin procedură”, a mai spus Tudorel Toader, citat de Mediafax.

Jurma şi Lazăr se justifică

La rândul său, procurorul general Augustin Lazăr a declaratcă toate delegările procurorilor de la DNA şi Ministerul Public au fost realizate în condiţiile legii. „Există un deficit de circa 450 de procurori. Această împrejurare ne-a obligat să delegăm procurori, care să îndeplinească temporar funcţiile şi în poziţiile respective ale Ministerului Public”, s-a justificat Lazăr.

Toader a ţinut să sublinieze că procurorul general şi şefii de parchete nu au competenţa legală de a reprezenta România pe linie diplomatică, în contextul întâlnirii Ancăi Jurma cu ambasadorul SUA.

„Nu m-am deplasat la Ambasada Statelor Unite, cine are curiozitatea să vadă în acea poză pe care nu eu am făcut-o publică se vede steagul DNA-ului, deci întâlnirea a fost la DNA”, a susţinut Anca Jurma.

Referitor la delegările făcute în DNA, Jurma a declarat: „Încă de săptămâna trecută, ne-am gândit să facem demersurile necesare pentru a demara procedurile de numire pe funcţiile de conducere, pentru a nu mai continua sub forma delegării”.

