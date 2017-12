Decorurile actuale cu vitralii confera spatiilor amenajate un joc de incredibil de lumini si culori

Definite ca panouri decorative dintr-o structura de armaturi metalice, suntem obisnuiti sa le asociem cu cladirile vechi, templele impunatoare si cu distinctia pe care acestea o transmit.





Acestea sunt vitraliile a caror istorie dateaza inca din cele mai vechi timpuri. De exemplu, cele prezente in catedralele gotice au fost considerate “Biblia celor saraci”, caci aveau o intrebuintare de mare insemnatate: acolo fiecare simbol, culoare si linie avea o semnificatie aparte, care aveau rolul de a explica invataturile bisericesti.

In prezent, vitraliile constituie un element de arta integrat decorurilor indraznete pentru amenjarea diverselor spatii, conferind un ambient deosebit de rafinat.

Aplicatii multiple pentru vitralii – Tranzitul de la clasic la modern

Desi este un fapt surprinzator, vitraliile bisericilor si edificilor vechi sunt considerate veritabile picturi ale acelor vremuri.

Intre anii 1100-1500, in timpul perioadelor Gotica si Renascentista, crearea vitraliilor a reprezentat una dintre cele mai raspandite forme de pictura practicata pe teriotoriul Europei: la o analiza atenta, vitraliile din biserici sunt pictate intr-o varietate de culori.

Astfel, fiecare culoare aplicata avea semnificatii diverse:

Alb sau auriu: inocenta si sanctitate;

Negru: necaz;

Albastru: Fecioara Maria, iubirea cereasca;

Galben: gelozie, tradare;

Rosu: dragoste, martirizare;

Verde: triumful vietii asupra mortii, caritate, primavara;

Mov: regalitate, Dumnezeu;

Gri: umilinta, doliu;

Maro: decadere sprituala;

Violet: pasiune, adevar, dragoste, suferinta.

Ulterior, inspirati de stralucirea induiosatoare a acestor opere de arta artizanii au constientizat faptul ca pot crea imagini si modele permanente pe sticla, pentru a decora diverse spatii, iar astazi, tot ce se refera la vitralii s-a transformat in arta.

Tehnici de realizare

Vitraliile se pot realiza prin aplicarea procedeelor de pictare a sticlei sau prin montarea prin armare a pieselor de sticla de diferite culori alaturate, creandu-se mozaicuri si diferite imagini.

Cele mai calitative vitralii sunt realizate cu maiestrie in fabrici specializate de catre specialisti in aceasta arta de manevrare a sticle si a paletelor surprinzatoare de culori: pe suprafata sticlei sunt aplicate emailuri (din siliciu si bariu) de inalta calitate si vopsele speciale, in timp ce sticla colorata se obtine prin adaugarea sarurilor metalice in compozita sa de baza.

Prin aplicarea proceselor avansate tehnologice se determina nuantele dorite si textura finala a sticlei colorate.

Materialele utilizate

Configuratiile care alcatuiesc vitraliile se realizeaza cu ajutorul unor materiale pe baza de lemn sau metal, plumb, zinc fiind potrivite pentru integrarea produselor finite atat la interior, cat si la exterior.

Integrarea vitraliilor

Aceste elemente decorative sunt potrivite pentru orice tip de spatiu: locuinte, birou, institutii etc, reprezentand o resursa accesibila pentru a pune in valoare usile sau peretii despartitori intr-un spatiu dat.

Din punct de vedere al designului general al spatiului amenajat, vitraliile functioneaza armonios in decorarea spatiilor mici si mari, amenajate in stil rustic, traditional, contemporan si chiar mediteranean sau oriental.

Prin jocul de lumina oferit, vitraliile aduc culoare si magie interioarelor moderne, fie ca este vorba de ferestre, usi sau dulapuri.

Utilizarea vitraliilor ca element spectaculos de decor - Proiecte de design interior fara limite

Vitraliile reprezinta o reala metoda de accentuare a caracteristicilor arhitecturale exterioare, functionand armonios si in interiorul cladirilor.

In mod cert dramatismul si coloritul conferit de aceste piese de decor inspira numerosi specialisti pentru realizarea diferitelor obiecte si elemente, precum: ferestre de diferite dimensiuni, usi de interior si exterior, panouri decorative si portiuni de perete, ecrane decorative, abajururi.

Desenele si modelele pot decora orice suprafata, permitand in acelasi timp patrundarea luminii si asigurand transparenta, adaugand arhitecturilor accente speciale.

Adevarate opere de arta, vitraliile, fie ele mozaicuri sau picturi pe sticla sunt o varianta moderna si de efect pentru decorarea locuintelor, birourilor, dar si spatiilor publice.

Jocurile de culoare realizate de patrunderea luminii prin aceasta sticla le insenineaza zilele beneficiarilor, in timp ce pieselor decorate le adauga o valoare incredibila.