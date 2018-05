DECLARAȚIILE Dragăi Olteanu Matei după ce s-a aflat că e BOLNAVĂ: „Lumea NU trebuie să se îngrijoreze pentru mine”

Draga Olteanu Matei (84 de ani) a fost internată în Spitalul Județean Piatra Neamț, încă de duminică și se află sub supravegherea atentă a medicilor din cauza unor probleme de sănătate mai vechi.





Medicii nu vor să dea detalii despre starea actriței, potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului. „Doamna a fost internată la noi de duminică, fiind sub supravegherea medicilor. Legat de starea dumneaei nu vă pot oferi mai multe detalii, fiind vorba despre respectarea legislaţiei privind confidenţialitatea datelor pacienţilor“, a declarat, joi (3 mai), Daniela Burghelea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Piatra Neamţ, potrivit Mediafax.

După 44 de ani căsnicie alături de doctorul Ion Matei, Draga Olteanu Matei a rămas văduva, La scurt timp după ce a rămas singură, marea actrița avea să facă declarații emoționante, care i-au întristat pe toți. „Vă spun sincer că aș fi preferat să mor și eu odată cu el.

Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ți se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiți. Nu a existat niciun secret al longevității. (…) Asta e dragostea profundă care începe din tinerețe cu atracția fizică și se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubești pe celălalt cu toată ființă ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, razi odată cu el... Așa a fost viață noastră. Lumea nu trebuie să se îngrijoreze pentru mine. Lucrurile sunt așezate bine la locul lor, știu ce am de făcut", a povestit actrița în urmă cu trei ani.

Pagina 1 din 1